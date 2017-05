Attentato a Manchester, ultime news: emergono nuovi dettagli sull’identita del killer di bambini. I servizi segreti britannici hanno identificatoo l’attentatore di Manchester: si tratta di un 22enne britannico di origine libica, residente nella periferia di Manchester. Figlio di oppositori di Gheddafi emigrati in Inghilterra, Salman Abedi era iscritto alla facoltà di economia e secondo i vicini si era sempre dimostrato un tipo “solitario” che non dava molto nell’occhio. Ultimamente però frequentava molti amici e faceva spesso tardi la notte. Secondo gli inquirenti, il mostro di Manchester ha usato una bomba sofisticata e composta da “materiali difficili da reperire nel Regno Unito”.

Attentato a Manchester, ultime news: identificato il killer dei teenagers che ha colpito al concerto di Ariana Grande.

Probabilmente è stata ulteriormente potenziata con chiodi e bulloni per poter mietere più vittime possibili. Una modalità utilizzata molto spesso dai terroristi islamisti. Il killer era legato al gruppo terrorisitico di Al Qaeda, alleato Dell’Isis in Libia contro le forze governative di Tripoli. Nel 2017 si era recato più volte nel Paese d’origine per addestrarsi e radicalizzarsi. Ma emergono ulteriori dettagli clamorosi su questa vicenda. Secondo alcune fonti dell’intelligence americana, i familiari di Abedi avevano allertato le autorità britanniche sulla pericolosità dell’estremista islamico che non ha avuto scrupoli a farsi saltare in aria in un luogo pieno di bambini e ragazzi giovanissimi.

La vittima più piccola aveva solo 8 anni. Se queste indiscrezioni venissero confermate, aumenterebbe la rabbia dei familiari per una strage che poteva essere evitata. Ma le autorità restano in allerta. Secondo il quotidiano francese Le Parisien esisterebbero dei legami tra le cellule jihadiste di Manchester e quelle francesi e belghe. Nel frattempo l’Isis ha rivendicato l’attentato, descrivendo il concerto di Ariana Grande come un “raduno di crociati”.