“Avalon in Arte” sesta edizione: il finissage di chiusura sabato 27 maggio 2017. Sabato 27 maggio 2017 si conclude la sesta edizione di “Avalon in Arte”, mostra d’arte e poesia contemporanea svoltasi presso la sala museale di Santa Maria del Rifugio a Cava de’Tirreni. Il finissage prevede una performance live di body painting dell’artista Roberta Lioy che dipingerà sul corpo delle due modelle: Meryel Occhionero e Fiorenza Pace.

A dare un tocco di originalità la sinergia con il team del Festival dell’Artigianato che si occuperà dei volti e delle acconciature delle modelle, creando un’opera d’arte total body. Dalle 16.30 fino alle 21.00 sarà possibile visitare la mostra e ammirare il work in progress e il risultato finale.Giunge al termine questo ennesimo viaggio in Avalon in Arte, tre settimane di esposizione che come di consueto ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, affascinato dalle molteplici tecniche e dall’estro degli artisti, nonché dalle poesie che si ispiravano alle opere in mostra.

Avalon in Arte sesta edizione, il premio Nolava.

Un’edizione da ricordare per il conferimento allo scrittore Maurizio de Giovanni, del premio Nolava, per la sinergia con la mostra di “Pablo Picasso e altri viaggiatori“, in corso al Marte Mediateca Arte Eventi, per la convenzione con il Liceo Classico Marco Galdi, nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, che ha visto 18 studenti “studiare” la costruzione di un evento culturale e innestare nel loro bagaglio culturale la concretezza di confrontarsi con artisti e visitatori, vivendo l’evento con gli organizzatori.

Avalon in Arte, la soddisfazione di Dina Scalera.

Soddisfatta la presidente di Avalon Arte, Dina Scalera che con il suo team composto dall’allestitore Giovanni Memoli, coadiuvato da Mario Cestaro, dalla prof.ssa Antonella Nigro che ha curato la critica e da Paola Siano, fotografa dell’evento, ha visto ancora una volta concretizzarsi una manifestazione unica nel suo genere, dove l’immagine e la parola si incontrano creando forti emozioni. La manifestazione ha goduto del patrocinio del comune di Cava de’ Tirreni e dell’AAST e del contributo della fondazione Carisal.