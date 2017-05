Caterina Balivo, ultime news gossip ad oggi 24 maggio 2017!

Caterina Balivo, ultime news. La bellissima Caterina Balivo, lunedì 29 maggio 2017, tornerà alla conduzione del programma di Rai 2 Detto Fatto, per le ultime puntate prima della pausa estiva. Intanto, manca pochissimo alla nascita del suo secondo figlio. Caterina Balivo, già mamma di Guido Alberto, sta per dare alla luce una sorellina per il suo bimbo. Al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ la conduttrice di ‘Detto Fatto‘ ha rivelato di non volere assolutamente nessuno, al di fuori delle persone strettamente necessarie, in sala parto con lei. “No, non voglio nessuno con me. Solo io, l’ostetrica e il ginecologo. Il parto è un momento mio”, ha dichiarato.

Caterina Balivo, le news sul nome della bambina in arrivo.

La scelta del nome per la piccola non è propriamente in alto mare, racconta Caterina: “Ci sarà la lettera ‘c’, che è anche la mia iniziale. Stiamo provando tutti i nomi con la ‘c’ in abbinamento a Brera, ma è un cognome un po’ impegnativo per la scelta del nome”. Rispetto alla nascita del primogenito, questa seconda gravidanza è vissuta in maniera più ‘attenta’ dalla conduttrice Rai, che sente la responsabilità per una cosa tanto importante. “Forse sono più attenta e meno spensierata della prima. Sento appieno la responsabilità di una vita che cresce dentro di me”, ha rivelato nell’intervista al magazine.