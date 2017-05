Concorso cancellieri 2017, concluse oggi, 24 maggio, le prove preselettive: le ultime news

Concorso cancellieri 2017, concluse le prove preselettive oggi, 24 maggio 2017. Si sono concluse oggi le prove preselettive per il concorso per assistente giudiziario, concorso che permette di accedere ad 800 posti a tempo indeterminato. Le prove si sono svolte non senza polemiche, tant’è vero che sono in partenza i primi ricorsi al Tar. Sono tanti gli elementi oggetto di polemica. Anzitutto, la ripartizione dello svolgimento delle prove. I candidati sono stati suddivisi per gruppo in base all’ordine alfabetico, ma è evidente che chi ha un cognome iniziante per A e ha dovuto sostenere la prova l’8 maggio ha avuto meno tempo per studiare i test ufficiali pubblicati solamente il 20 aprile, rispetto a chi ha dovuto sostenere la prova il 24 maggio.

Concorso cancellieri 2017, al via i primi ricorsi al Tar.

Altri candidati che hanno partecipato al concorso cancellieri 2017 lamenta mancanza di trasparenza: non è infatti stata data la possibilità ai concorrenti di visionare gli errori commessi, e sono tanti i candidati convinti di aver risposto in maniera corretta alle domande ma che in realtà hanno conseguito un punteggio basso.