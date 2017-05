Esame avvocato 2017: le ultime news ad oggi, 24 maggio 2017

Esame avvocato 2017, le ultime novità: è sufficiente un voto numerico? Negli ultimi giorni, in tema di Esame di avvocato 2017, si sta discutendo sull’obbligo di motivare il voto delle prove dei candidati. Ad oggi, fino al 2018, è in vigore una disciplina transitoria che rinvia l’entrata in vigore della riforma riguardante l’esame di abilitazione alla professione forense. Si discute, però, se tale rinvio possa riguardare anche il quinto comma dell’articolo 46 della legge 247/2012. Secondo tale norma, è la commissione chiamata a valutare gli elaborati dei candidati “annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso”. A pronunciarsi in merito a questo quesito sarà l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che stabilirà l’eventuale necessità di una motivazione scritta riferita al voto numerico attribuito a ciascuna prova scritta.

Esame avvocato, le ultime novità: chieste 11 condanne a Bari.

La Procura di Bari ha indagato nei confronti di alcuni imputati accusati di aver manomesso gli elaborati scritti dell’esame di avvocato per l’anno 2014, e ha chiesto condanne che vanno dai fra i 5 anni e 2 mesi ai 12 mesi di reclusione. Le accuse sono molto gravi: si parla di corruzione, falsa attribuzione del lavoro altrui, truffa aggravata ai danni dello Stato, utilizzazione di segreti d’ufficio. Il processo si sta svolgendo con rito abbreviato, mentre per gli imputati che non hanno scelto il rito abbreviato, la Procura ha scelto il rinvio a giudizio.