Finale Amici 2017 Ed. 16, ultime news e anticipazioni: inaspettata novità per la finale del 27 maggio 2017

Amici 2017 Ed. 16, le news e le anticipazioni della finale di sabato 27 maggio 2017. Manca pochissimo all’attesa finale di Amici 2017 Ed. 16, che andrà in onda su Canale 5 sabato 27 maggio 2017. A differenza delle precedenti puntate serali, la finale di Amici verrà trasmessa in diretta, per permettere anche al pubblico da casa di esprimere la propria preferenza attraverso il televoto. I ragazzi giunti in finale che lotteranno per la vittoria sono i cantanti Federica Carta e Riccardo Marcuzzo della squadra Blu guidata da Elisa ed i ballerini Andreas Muller dei Blu e Sebastian Melo Taveira della squadra Bianca capitanata da Emma Marrone.

Amici 2017 Ed. 16, le news e le anticipazioni: il nuovo regolamento della finale di Amici!

Delle ultime ore è la notizia che per la finale di Amici 2017 Ed. 16 è stato varato un nuovo regolamento. La puntata sarà composta da due diverse fasi. Durante la prima fase i quattro finalisti si esibiranno, e due di loro verranno eliminati: si tratterà di un ballerino e di un cantante. In questo modo, nella seconda i rimanenti allievi che lotteranno per la vittoria saranno un ballerino ed un cantante.