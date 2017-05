La prova del cuoco: anticipazioni e ricette di oggi 24 Maggio 2017

La prova del cuoco di oggi 24 Maggio 2017. La Prova del Cuoco in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 con al timone la spumeggiante e allegra Antonella Clerici è uno show culinario dove viene mostrata la preparazione di diverse ricette, nonché dati utili consigli e invitati cuochi e maestri di cucina. In attesa della prossima puntata de La prova del cuoco ricordiamo che nella giornata di ieri la puntata de La prova del cuoco non è andata in onda. Su Raiuno si è fatto spazio all’appuntamento con lo Speciale UnoMattina “Palemo chiama Italia” dall’Aula Bunker dell’Ucciardone, in collaborazione con il TG1 con approfondimenti, servizi, filmati storici ed interviste sulla lotta alla mafia.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi.

Intanto per la prova dei cuochi si sta giocando per il secondo posto in finale. Ad aggiudicarsi il primo punto settimanale nella puntata di lunedì de La prova del Cuoco è stata la squadra verde. Chi vincerà la sfida dei cuochi nella puntata de La prova del cuoco di oggi?