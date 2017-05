Moda capelli estate 2017: i tagli corti, cortissimi, rasati, bob scalati per la nuova stagione!

Tagli corti per l’estate 2017. I tagli di capelli corti impazzano nell’estate 2017. Il pixie textured si conferma uno dei tagli di capelli più amati del momento, come quello sfoggiato da Michelle Williams, Katy Perry. Bellissimi tagli di capelli corti anche in versione rasata, come quello sfoggiato al Met Gala 2017 da Cara Delevingne.

Tagli corti per l’estate 2017, colorazioni e styling di tendenza.

I tagli di capelli corti possono essere declinati nella colorazioni più originali dell’estate, come il rosa del bellissimo taglio pixie della cantante Elodie, o il biondo platino di Malika Ayane. Il taglio pixie viene portato con styling liscio oppure acconciato con effetto sleek hair pettinato all’indietro.

Tagli capelli medi per l’estate 2017: la bob mania!

Molto trendy i tagli di capelli corti, ma molto gettonati nell’estate 2017 i tagli di capelli medi, che mettono in risalto la femminilità e la voglia di cambiare delle donne, senza però stravolgere totalmente il proprio look. Di tendenza saranno i tagli di capelli medi, valorizzati da leggere asimmetrie.

Tagli capelli medi per l’estate 2017: styling e tendenze.

I tagli di capelli bob saranno sfoggiati in tutte le versioni, più lunghe o più corte, con styling liscissimo o con effetto wavy, scalati, asimmetrici nella versione posh bob, lanciata da Victoria Beckham, accompagnati da frange e ciuffi per tutti i gusti, e per tutte le fisionomie.

