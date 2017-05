Papa Francesco incontra Donald Trump, oggi mercoledì 24 maggio 2017. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato in visita a Roma da Papa Francesco, per un incontro a porte chiuse in Vaticano. Trump è atterrato ieri pomeriggio a Fiumicino con la moglie Melania e la figlia Ivanka, il corteo presidenziale si è poi diretto a villa Taverna, residenza dell’ambasciatore americano a Roma. Poco dopo le 8 di questa mattina Trump ha lasciato Villa Taverna e alle 8.15 il presidente Usa è arrivato in Vaticano per l’incontro con Papa Francesco e la visita della Cappella Sistina. Giunto nella Sala del Tronetto dell’appartamento papale, il presidente Usa ha incontrato il Pontefice e i due si sono scambiati una cordiale stretta di mano e alcune parole di saluto prima di iniziare un colloquio privato.

Il presidente Trump proseguirà con i suoi impegni istituzionali, incontrando il presidente Sergio Mattarella al Quirinale, e il premier Paolo Gentiloni che lo raggiunge a Villa Taverna, mentre la first lady, intorno alle 11:15, si trasferirà invece nell’ospedale pediatrico della Santa Sede Bambin Gesù. Contemporaneamente Ivanka sarà a Trastevere per visitare la sede della Comunità di Sant’Egidio e i volontari attivi contro la tratta di esseri umani.

Il messaggio di Papa Francesco dopo la strage di Manchester.

Il Papa dopo la strage di Mancher ha voluto esprime cordoglio e solidarietà per le vittime. iUn “attacco barbaro”, una “violenza senza senso”: così il Papa definisce la strage avvenuta ieri a Manchester, costata la vita ad almeno 22 persone. In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, Francesco esprime il suo profondo dolore per l’attentato che ha causato una così “tragica perdita di vite”. Elogia “i generosi sforzi del personale di emergenza e di sicurezza e assicura le sue preghiere per i feriti e per quanti sono morti”. Rivolge, quindi, un pensiero particolare “ai bambini e ai giovani che hanno perso la vita e alle loro famiglie”, invocando le benedizioni di Dio per la pace, la guarigione e la forza su tutta la nazione.

Papa Francesco: le parole nell’omelia di Santa Marta.

Papa Francesco nell’omelia della Messa mattutina a Casa Santa Marta di due giorni fa ha così dichiarato:”Tante persone consacrate sono state perseguitate per aver denunciato atteggiamenti di mondanità: lo spirito cattivo preferisce una Chiesa senza rischi e tiepida”. E a due anni dalla beatificazione, il Papa ricorda mons. Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, ucciso dagli squadroni della morte legati al regime militare per aver denunciato le violenze contro i poveri. “Bisogna passare da uno stile di vita tiepido all’annuncio gioioso di Gesù”, è l’esortazione di Papa Francesco che nell’omelia ripercorre il capitolo 16.mo degli Atti degli Apostoli. Vi si narra di Paolo e Sila a Filippi. Qui una schiava che praticava la divinazione comincia a seguirli e, gridando, ad indicarli come “servi di Dio”. Era una lode ma Paolo sapendo che questa donna era posseduta da uno spirito cattivo, un giorno, seccatosi, scacciò lo spirito. Paolo – nota Papa Francesco – capì che “quella non era la strada della conversione di quella città, perché tutto rimaneva tranquillo”. Tutti accettavano la dottrina. Ma non c’erano conversioni.

Ed aggiunge: “Io ricordo nella mia terra, tanti, tanti uomini e donne, consacrati buoni, non ideologi, ma che dicevano: ‘No, la Chiesa di Gesù è così…’ – ‘Questo è comunista, fuori!’, e li cacciavano via, li perseguitavano. Pensiamo al beato Romero, no?, cosa è successo per dire la verità. E tanti, tanti nella storia della Chiesa, anche qui in Europa. Perché? Perché il cattivo spirito preferisce una Chiesa tranquilla senza rischi, una Chiesa degli affari, una Chiesa comoda, nella comodità del tepore, tiepida”.