Riforma pensioni, oggi 24 maggio 2017. Le ultime novità sul fronte pensioni, hanno visto la firma due giorni fa da parte del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, dei decreti sull’anticipo pensionistico per disoccupati e invalidi. Chi raggiunge i requisiti nel 2017 dovrà presentare la domanda entro il 15 luglio, che nel 2018 dovrà presentare istanza entro il 31 marzo del prossimo anno. Viene anche specificato che “le domande presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 31 marzo 2018 e comunque non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie”.

Pensioni anticipate, anticipo pensionistico, Ape: le ultime news di Roberto Ghiselli, ad oggi 24 maggio 2017.

Le novità sul fronte delle pensioni anticipate hanno visto la soddisfazione del il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli, che ha così dichiarato: “Un primo passo nella giusta direzione, anche se arrivato con oltre due mesi di ritardo. Ora, nella seconda fase del confronto fra Governo e sindacati, si recuperino gli evidenti limiti presenti in questi primi provvedimenti e si affrontino anche gli altri temi previsti dal verbale sottoscritto dalle parti il 28 settembre scorso”. È quanto dichiara il segretario confederale della Cgil in seguito alla firma da parte del Presidente del Consiglio dei due Dpcm di attuazione delle norme sull’anticipo pensionistico. “La firma dei decreti relativi ad Ape sociale e lavoratori precoci – sostiene Ghiselli – consente a qualche decina di migliaia di lavoratrici e lavoratori in condizioni particolarmente difficili di poter anticipare l’età di pensione, senza alcun costo o penalizzazione. Un risultato positivo, a condizione che si correggano alcuni nodi rimasti irrisolti”.

Il dirigente sindacale evidenzia quindi “i limiti maggiori” dei provvedimenti: “innanzitutto la scarsità delle risorse messe a bilancio, solo 660.000 euro nel 2017, con la conseguente restrizione delle platee; gli eccessivi vincoli normativi che penalizzano in particolare chi ha lavori discontinui, come gli edili, gli appalti e i lavoratori agricoli; l’esclusione di molte attività gravose e il mancato accesso alle misure dei disoccupati che sono tali per la scadenza di un contratto a termine”.

Riforma pensioni, la fase due: obiettivi e temi da affrontare.

“La seconda fase della riforma delle pensioni, sottolinea Ghiselli, dovrà incentrarsi inoltre, come previsto dal verbale di settembre, sulla pensione contributiva di garanzia per i giovani, la flessibilità in uscita, il riconoscimento dei lavori di cura, l’aspettativa di vita, la previdenza complementare e la rivalutazione delle pensioni in essere”.“Qualche giorno fa insieme a Cisl e Uil – dichiara in conclusione il segretario confederale della Cgil – abbiamo sollecitato l’Esecutivo a convocare gli incontri già programmati con l’auspicio di poter svolgere un confronto vero in grado di determinare ulteriori passi in avanti nella direzione indicata dalla piattaforma sindacale discussa e sostenuta dai lavoratori”.

Riforma pensioni e decreti attuativi, le news di Giuliano Poletti.

Sul fronte pensioni, dopo la firma dei decreti attuativi, le ultime news vengono rilasciate dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che dichiara: “Con i decreti per l’Ape sociale ed i lavoratori precoci si consentirà a decine di migliaia di lavoratori, in condizioni di difficoltà, di anticipare fino a tre anni e sette mesi l’età di pensionamento, con potenziali effetti positivi sul ricambio generazionale in azienda e quindi sulle opportunità di ingresso al lavoro per i giovani. Viene reso così operativo un altro degli interventi sul sistema previdenziale definiti dal Governo, che poggiano su una consistente dotazione di risorse, volti ad introdurre elementi di flessibilità ispirati ad un principio di equità e, al contempo, rispettosi degli obiettivi e degli equilibri di finanza pubblica”. Il ministro Poletti sottolinea, inoltre, come “siano già operative altre norme che attuano un insieme articolato di interventi i cui contenuti sono stati oggetto di un confronto approfondito con le organizzazioni sindacali”.

Riforma pensioni, le novità introdotte con la legge di stabilità.

Al proposito, prosegue, “voglio ricordare come, completando il percorso già avviato con la legge di stabilità 2016, la no-tax area, per tutti i pensionati, sia stata uniformata a quella dei lavoratori dipendenti; e, ancora, la possibilità di cumulare gratuitamente tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, inclusi i periodi di riscatto della laurea, ai fini sia delle pensioni di vecchiaia sia di quelle anticipate”.

Senza dimenticare, aggiunge Poletti, “l’eliminazione definitiva delle penalizzazioni previste in caso di pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età, l’ottava salvaguardia per gli esodati, la possibilità di accesso all’opzione donna per le lavoratrici dipendenti nate nell’ultimo trimestre del 1958 (e del 1957 per quelle autonome) e l’aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso: il prossimo luglio, i pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo Inps percepiranno la quattordicesima aumentata del 30%; e, inoltre, verrà erogata anche ai pensionati con redditi fino a due volte il trattamento minimo”. Con i prossimi provvedimenti di attuazione dell’Ape volontaria, conclude il ministro, “si concluderà il percorso di concreta attuazione di questi interventi di riforma del sistema previdenziale; un tema di grande importanza sul quale resta aperto il confronto tra Governo e organizzazioni sindacali”.

Rivalutazione pensioni, le ultime novità ad oggi, 24 maggio 2017.

Sul fronte rivalutazione pensioni, nel dicembre 2011, è stato fermato l’adeguamento delle pensioni superiori al triplo del minimo Inps, ovvero per tutti coloro che sono andati in pensione prima del 31.12.2011 (per 2 scatti di perequazione automatica) e prima del 31.12.2012 (per 1 scatto di perequazione automatica) e hanno percepito un importo della pensione per il 2012 superiore a € 1.405,05 lordi e per il 2013 superiore a €. 1.443,00 lordi. Tutti i pensionati che rientrano in queste fasce potrebbero ottenere il rimborso. Secondo quanto riportato da Il Giornale, Celeste Collovati, legale di Aspes, spiega cosa fare: “Si era detto che la ricostruzione pensionistica doveva essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui era stato stabilito il blocco della perequazione, ma ad onor del vero, essa produce effetti in ragione di ogni singolo rateo pensionistico nei cui confronti si consuma il quinquennio previsto come termine di prescrizione di tale azione.

Pertanto la mancata interruzione della prescrizione con la Lettera di Diffida e Messa in Mora dell’INPS entro il 31.12.2016 fa prescrivere esclusivamente l’aggiornamento ed il rimborso per il rateo pensionistico di gennaio 2017, e così via per quelli successivi sino a quanto non viene inviata la lettera interruttiva ( per es. se la diffida all’INPS viene inviata nel maggio del 2017, il pensionato ritardatario avrà diritto alla perequazione con decorrenza dal giugno 2017 essendo i ratei dei mesi antecedenti appunto prescritti per il decorso del quinquennio).

Ciò significa che oggi è ancora possibile inviare la diffida interruttiva della prescrizione e conseguentemente esercitare l’azione volta ad ottenere gli arretrati di perequazione bloccata attraverso un ricorso giudiziale il cui accoglimento sarà deciso dalla tanto attesa sentenza della Corte Costituzionale che finora si è già espressa in senso favorevole nel 2015 con la sentenza n. 70”.

Pensioni, lavoro e voucher, le ultime news di Cesare Damiano.

Sul fronte pensioni anticipate, molto atteso l’annuncio dell’emanazione dei decreti attuativi da Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera, per il quale l’Ape sociale rappresenterebbe solo un primo provvedimento di modifica di ‘impianto’ del sistema pensionistico che dovrà essere reso strutturale”. Sul fronte lavoro, invece, per Damiano, “gli emendamenti alla ‘manovrina’ verranno votati in settimana alla Commissione Bilancio. Tra gli argomenti trattati c’è quello dei voucher. Noi pensiamo che il Governo non debba reintrodurli per le imprese, dopo la loro recente abrogazione”.

“Altro discorso – prosegue – è per le famiglie e per il ‘no profit’. In questo caso pensiamo che sia possibile e necessario legiferare da subito: abbiamo presentato, a questo proposito, un emendamento a prima firma dell’onorevole Antonella Incerti che risolverebbe la situazione con l’introduzione del Libretto-famiglia”. “Per quanto riguarda i voucher per le imprese riteniamo che debba essere preventivamente convocato un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di individuare la soluzione più idonea, nello spirito del pieno rispetto del dettato costituzionale”, conclude.