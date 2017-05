Riforma pensioni,oggi 24 maggio 2017. Le ultime novità su pensioni anticipate, Ape, precoci ed edili

Riforma delle pensioni. Le ultime novità. Dopo la firma del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, dei decreti attuativi dell’Ape social e della misura per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci, la prima fase della riforma delle pensioni, frutto del confronto tra Governo e sindacati può dirsi quasi alle battute finali. Di seguito è prevista l’apertura della seconda fase nella quale si porrà particolare attenzione alle pensioni future, al sistema di rivalutazione, alle pensioni integrative, all’aspettativa di vita, al lavoro di cura, alla separazione tra previdenza e assistenza ed alla governance dell’Inps.

Pensioni anticipate, Ape e precoci. Il commento di Proietti (Uil).

Il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, ha commentato le ultime novità relative alle pensioni ed all’anticipo pensionistico.”Con l’Ape sociale, gratuita e senza penalizzazione, parte finalmente una prima importante flessibilità di accesso alla pensione, rendendo possibile un anticipo di 3 anni e 7 mesi per 11 categorie di lavoratori che svolgono mansioni gravose e faticose”, ha affermato.

Per Proietti:”L’insieme di questi provvedimenti consentirà ad alcune decine di migliaia di persone di accedere all’anticipo pensionistico, generando di conseguenza lo sblocco del turn over nel mercato del lavoro a beneficio dei giovani”.

Ma i risultati ottenuto non soddisfano completamente la Uil, infatti Proietti ha chiarito:”La Uil lavorerà, con una mobilitazione già iniziata nel Paese, per eliminare alcune criticità previste nella normativa che riguardano in particolare i lavoratori dell’edilizia e gli operai agricoli, che devono poter accedere al beneficio senza essere penalizzati.

Per quanto riguarda la misura per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci, il leader sindacale ha aggiunto:” Di uguale rilevanza è l’attuazione del pensionamento anticipato con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci. Senza dimenticare l’eliminazione dell’onerosità della ricongiunzione e la semplificazione per l’accesso alla pensione dei lavori usuranti, risultati già conseguiti negli scorsi mesi”.

In ogni caso, assicura Proietti:”Nei prossimi mesi vigileremo affinché sia data a tutte le categorie interessate l’opportunità di accedere all’Ape sociale, senza costi, anche in forza di alcune modifiche che dovessero rendersi necessarie”.

Pensioni, lavoro e sicurezza. La mobilitazione degli edili.

Non si ferma la mobilitazione degli edili per le pensioni, il lavoro e la sicurezza nei cantieri. I sindacati degli edili Cgil Cisl Uil scenderanno in piazza giovedì 25 maggio per rivendicare politiche di rilancio per un settore economico “che deve tornare ad essere strategico per il paese” dichiarano i segretari Generali Panzarella (Feneal Uil), Turri (Filca Cisl), Genovesi (Fillea Cgil). “Chiediamo investimenti e lavoro contro una crisi senza precedenti che continua a sferrare colpi come dimostrano anche gli ultimi dati dell’osservatorio casse edili che continuano a registrare cali: – 45% dei lavoratori, – 50% della massa salari , – 58% delle ore lavorate, – 44% delle imprese a gennaio 2017 su gennaio 2008.” “Occorre investire, spendere presto e bene le risorse – spiegano – perché il sistema infrastrutturale del Paese è al collasso in molte sue parti ed il paese necessita di manutenzione, recupero e riqualificazione urbana.”

Per quanto riguarda le pensioni, i sindacati manifesteranno per chiedere al Governo di trovare una soluzione al problema legato all’anticipo pensionistico per gli edili. Per gli edili, come oggi è concepita la normativa, rischiano di essere pochissimi gli operai edili over 60 che potranno accedere all’Ape Agevolata, in quanto i requisiti attuali risultano eccessivi per chi, strutturalmente, lavora con discontinuità. “Mandare in pensione operai edili over 60 dopo tanti anni passati sulle impalcature, non è solo un atto di giustizia che sicuramente ridurrebbe i tanti incidenti tragici che negli ultimi anni sono aumentati in particolare tra gli operai più anziani, ma anche un modo per favorire le assunzioni di migliaia di giovani tecnici preparati ad affrontare le sfide di un’edilizia sempre più di qualità”, hanno sottolineato Feneal Uil,Filca Cisl e Fillea Cgil .