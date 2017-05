Tagli di capelli estate 2017: ad ogni donna il suo taglio di capelli. Sarà un’estate 2017 all’

Tagli di capelli estate 2017: ecco la gallery dei 30 più belli tagli del momento 1 su 30

insegna dei tagli di capelli corti e morbidi, ma anche di tagli di capelli scalati geometrici con dettagli folli. E ancora di tagli di capelli lunghi con styling anni’70. E per quanto riguarda le colorazioni? Tutte le sfumature dell’arcobaleno. Anche se quest’estate il biondo satinato non avrà rivali. Per una donna più elegante, il taglio di capelli consigliato è un taglio di capelli medio corto mentre per le più donne più attuali e modaiole, il consiglio è di puntare su un taglio di capelli corto destrutturato sul perimetro per poter poi conferire il giusto movimento. Un taglio destrutturato è anche sinonimo di grande versatilità e dà la possibilità ad ogni donna di poter creare look nuovi.

Tagli di capelli estate 2017: protagonista la rasatura.

La parola d’ordine di quest’estate è contrasto sia che si tratti di un taglio di capelli corto, che un taglio di capelli medio o un taglio di capelli lungo. Mai come in questa stagione, si utilizzerà la tecnica dell “under cut”, ovvero della rasatura, più o meno radicale, ai lati della testa e sulla nuca, che però può rimanere coperta dal resto dei capelli. In questo modo è più facile associare delle “geometrie” (date appunto dalle rasature) a dei volumi più soffici e sfilati sulla parte superiore della testa.