Uomini e Donne Trono Classico Anticipazioni e News – «La mamma di Rosa» Fanno il loro ingresso in studio – come ci mostrano le anticipazioni e news di U&D – i due fratelli e la mamma di Rosa, come ricorda Maria uno di loro aveva già conosciuto Gianni ed era stato motivo di questione, compreso un bisticcio “social” e così ecco i “Best moments” con Alex e subito dopo arriva lui che sfoggia un completo classico per l’occasione.

Uomini e Donne Trono Classico Anticipazioni e News – «The best of… e i commenti degli opinionisti!»

Secondo le anticipazioni di U&D parte il contributo dei Momenti più Belli con Pietro e quando entra in studio esibisce un completo meno ingessato del suo antagonista, fragoroso l’applauso. Esterna con Alex: si comincia con una passeggiata in macchina che finisce su un belvedere vista mare, dove li aspettano alcuni dei migliori amici di lui, uno dei quali è un ex corteggiatore di Uomini e Donne, poi in barca, rimasti soli, lei gli chiede perché dovrebbe sceglierlo e lui pensa di essere diverso da tutti quelli che conosce. Gianni non ha molto apprezzato questa decisione, Rosa non ci ha visto niente di male e Tina pensa che sia stato in buona fede; riprende l’esterna che li vede a cena, Alex non nasconde di essere confuso e turbato, logorato dall’attesa e teme di non poterla vedere più. Tornati in studio lui commenta che avrebbe voluto viverla meglio ma non ce l’ha fatta per la tensione…