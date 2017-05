Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip Trono Classico – «La scelta del vestito per… la scelta!» – Le anticipazioni di Uomini e Donne ci mostrano che lo studio è pronto per la scelta di Rosa e la puntata comincia con una clip che racconta la scelta dell’abito che indosserà, uno stile diverso come diversi sono i suoi due corteggiatori arrivati fin qui, sobrio per Pietro e più vivace per Alex, quindi confessa le emozioni provate durante tutto l’ avventura del trono e afferma commossa che, per la prima volta, si è concessa la libertà di essere se stessa!

Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip Trono Classico – «Rosa appare, come una Sirena, e Tina deduce che…»

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Rosa entra in studio vestita d’oro come una sirena e Maria chiede cosa da questo deduca Tina? Secondo l’opinionista potrebbe essere un depistaggio. Un secondo video riepiloga il dopo puntata con Pietro: lui, seccato per il bacio dato ad Alex, si era espresso duramente nei suoi confronti, così se ne scusa e i due fanno pace. Tina cerca di sapere da Rosa chi sceglierà ma viene bloccata da Maria che lancia un altro video in cui Rosa comunica a Pietro che vuole avere un’altra esterna con lui perché, la prossima volta sceglierà: il corteggiatore si dice emozionato, ma è felice, anche secondo Tina l’ha presa bene… La stessa comunicazione viene fatta ad Alex e anche lui ne è ben contento, perché non avrebbe sopportato di vedere un altro bacio non dato a lui!