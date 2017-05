Uomini e donne, le ultime news e anticipazioni: la scelta di Rosa Perrotta contro ogni aspettativa

Uomini e donne, le ultime news e anticipazioni: la scelta a sorpresa di Rosa Perrotta. Anche per la tronista più discussa di questa edizione di Uomini e Donne è giunto il giorno del termine della sua esperienza da tronista. Stiamo parlando di Rosa Perrotta che contro ogni aspettative ha scelto di uscire fuori dallo studio con Pietro Tartaglione. Per molti la scelta era orientata verso Alex Adinolfi. I due, infatti, si conoscevano già prima dell’inizio di Uomini e Donne, in quanto si erano visti quattro volte in compagnia di alcuni amici. Il loro percorso è stato caratterizzato da forti dubbi da parte di Rosa Perrotta. A quanto pare i dubbi hanno avuto la meglio sui sentimenti. Per l’occasione Rosa si è vestita d’oro. Dopo l’esterna con Alex, la ragazza ha incontrato Pietro Tartaglione e tutto faceva pensare che il saluto dei due, con il “grazie” di Rosa, fosse un addio.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: una scelta contro le aspettative dei fan.

Con Alex il percorso è stato molto più lineare, nell’ultima uscita si sono scambiati anche un lungo bacio e la loro giornata è stata molto romantica, mentre con Pietro è andata a casa sua tra amici e parenti. Proprio il fatto di portare Pietro a casa dei suoi genitori aveva portato a pensare che la tronista di Uomini e Donne avrebbe scelto Alex. Ma così non è stato. Erano presenti la madre e i fratelli della Perrotta, e dopo i ringraziamenti ecco il momento tanto atteso. Il primo a entrare è Alex che però non viene scelto. Anche Gianni non rientra nei favori di Rosa e tra emozioni e polemiche di Tina Cipollari ecco che la scelta a sorpresa ricade su Pietro, parecchio emozionato per aver conquistato Rosa.