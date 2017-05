Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, le ultime news gossip ad oggi 25 maggio 2017

Alessia Marcuzzi, ultime news ad oggi. La bellissima conduttrice Alessia Marcuzzi si è raccontata in un’intervista al settimanale ‘Grazia‘, rivelando, tra le altre cose, alcune paure: “Sì, ma è davvero brutta da dire. Ho paura di morire da sola. Credo che sia la mia unica angoscia e non ne conosco i motivi. Ho una famiglia grande, allargata e bella. Ma l’ansia di essere abbandonata, quella c’è”, ha spiegato. Alessia ha raccontato l’amore ed il rapporto intenso e felice con il marito Paolo Calabresi Marconi. “Io sono sempre stata un’impulsiva, una che si innamorava e che, appena finiva il sogno, mollava. Se il cielo diventava brutto, cambiavo continente. Solo adesso, con Paolo sto imparando che l’amore è anche impegno, investimento, fiducia”, ha raccontato.

Per Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi amore a gonfie vele!

La Marcuzzi ha una sua ‘strategia’ per mantenere vivo e rinnovare il rapporto. “Lavorarci insieme, sull’amore, è una cosa bella, anche se per una come me è davvero faticosa. Quindi ogni tanto ricorro alla strategia della litigata. Mando a fuoco tutto, così tutto si riaccende di nuovo. Praticamente rompo e ricucio tutto da sola: mi arrabbio, litigo, costruisco pace. Paolo mi dice: ‘Fai tutto tu, lo fai per te, se ti serve, accomodati'”, ha confessato.