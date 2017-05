Amici 2017 Ed. 16: attesa per la finale, cambia il regolamento

Amici 2017 Ed. 16: chi vincerà? Manca pochissimo all’attesa finale di Amici 16, in onda sabato 27 maggio in prima serata su Canale 5. A contendersi lo scettro della vittoria, come sappiamo, saranno Federica Carta, Riccardo Marcuzzo, Andreas Muller e Sebastian Melo Taveira. Chi sarà il vincitore di Amici Ed. 16 2017? Molti fans si aspettano che quest’edizione potrebbe vedere incoronato un ballerino e quindi disputarsi il titolo tra Andreas Muller e Sebastian Melo Taveira. La padrona di casa Maria De Filippi ha in serbo una grande sorpresa ovvero il cambio del regolamento dell’ultima sfida a due.

Amici 2017 Ed. 16: cambio del regolamento.

A disputare la finalissima dovranno essere per forza un cantante e un ballerino. Il pubblico dunque dopo un ‘tutti contro tutti’ deciderà tramite televoto anche i due finalisti, sapendo che se anche fossero i due cantanti i più votati, solo il primo passerebbe in finale contro il più votato dei ballerini, anche qualora quest’ultimo fosse il terzo più votato. Nella seconda fase tutto come prima: durante le prove il televoto sarà sempre aperto e chi otterrà più voti vincerà non solo nella propria categoria, ma anche la classifica assoluta. Nella prima fase verranno dunque eliminati due dei quattro allievi rimasti mentre, nella seconda, i due allievi si contenderanno il titolo in una serie di prove che prevede la votazione da parte dei telespettori. Le sfide saranno per categorie diverse pertanto sono previste esibizioni di canto contro esibizioni di ballo.