Amici 2017 Ed. 16, Mike Bird dopo l'eliminazione ad Amici rivela...

Amici 2017 Ed. 16, Mike Bird rilascia alcune dichiarazioni dopo l’eliminazione. Mike Bird è uno dei ragazzi di Amici 2017 Ed. 16 di maggior talento. Il ragazzo della squadra Bianca, però, ha dovuto abbandonare la scuola alla fine della puntata della semifinale. La delusione di uscire ad un passo dalla vittoria è stata davvero tanta, ma Mike Bird non rinnega i meriti e le possibilità che una trasmissione come Amici gli ha dato. In un’intervista a 105 Night Express ha dichiarato: “Amici è un enorme palestra, che ti permette di uscire con delle spalle veramente larghe. Un’esperienza che, in ottica live, permette ai cantanti di andare sul palco molto più sicuri in se stessi”.

Anche a Vanity Fair il cantante dei Bianchi ha parlato molto bene della scuola di Amici 2017 Ed. 16: “L’ho detto anche in puntata: Amici mi ha dato tantissimo. A parte la delusione per la finale, non avrei motivo di parlare male di nessuno tra gli addetti ai lavori. Sono cresciuto a livello interpretativo e tecnico. Ho lavorato con persone molto professionali e sono soddisfatto del lavoro svolto. Ora sono molto più consapevole dei miei limiti e potenzialità. Ne ho solo guadagnato”.

Amici 2017 Ed. 16, Mike Bird parla della delusione per l’eliminazione.

Mike Bird, però, è sempre schietto e sincero, e non nasconde la delusione per essere stato eliminato ad un passo dalla finale di Amici 2017 Ed. 16: “Ho vissuto questa esperienza in modo abbastanza razionale. La botta dell’uscita è arrivata e l’ho digerita, anche se rimango comunque un po’ amareggiato, ovviamente. Ho già ripreso a fare le cose che facevo prima, vedere tutti i miei amici, frequentare i posti in cui andavo prima di Amici. A suonare, a mettermi in moto per la musica”.