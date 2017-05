Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 25 maggio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news dal mondo delle carceri. Ancora non ci sono novità in tema di amnistia e indulto, ma sono tante le notizie che provengono dal mondo delle carceri. Oggi parliamo di alcune iniziative svolte in Campania.

Bella iniziativa da parte della Regione Campania, che ha finanziato progetti riguardanti percorsi formativi che hanno l’obiettivo di favorire il reinserimento socio – lavorativo dei detenuti con età inferiore a 25 anni. A parlare dell’iniziativa è l’Assessore all’Istruzione e Politiche sociali Lucia Fortini: “Abbiamo inteso sostenere, attraverso un accordo di collaborazione con il Ministero della Giustizia, la realizzazione di attività educative finalizzate all’apprendimento di un mestiere unitamente alla promozione e diffusione della cultura del rispetto delle regole per un corretto approccio al lavoro, aiutando i giovani che si trovano in situazione di detenzione a comprenderne i valori fondanti fin dalla più giovane età e a facilitare il loro reinserimento nella realtà socio-lavorativa”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 25 giugno 2017: “Carceri porte aperte” a Poggioreale.

Il carcere di Poggioreale, negli spazi non destinati alla detenzione, potrà essere visitato dal pubblico. “Carceri porte aperte”, è questa l’iniziativa proposta dall’Unione camere penali italiane. In una nota si spiega che “Conoscere come si svolge la vita in carcere, quanto realizzato e quanto progettato, ma anche la gestione di situazioni difficili, per carenza di strutture e di personale darà la possibilità all’opinione pubblica di avvicinarsi ad un mondo da sempre sentito estraneo o comunque ignorato”. Sarà possibile visitare Poggioreale martedì 13 giugno alle 15.30. Uno degli organizzatori dell’evento, Riccardo Polidoro, si augura che a visitare il carcere siano anche imprenditori che possano offrire lavoro ai detenuti. Anche il direttore del carcere, Antonio Fullone, ha parlato positivamente del progetto: “È un’ iniziativa che abbiamo accolto subito in maniera positiva: contribuisce a rendere il carcere più trasparente, un luogo della società. Pensare di ricevere e ospitare dei cittadini per noi è molto importante, ci aiuta a costruire l’idea di carcere aperto”.