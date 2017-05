Ariana Grande sconvolta dopo l'attentato: si offre di pagare i funerali delle vittime

Ariana Grande: dopo l’attentato si offre di pagare i funerali. Un giorno di terrore per tutto il mondo, l’attentato di Manchester ha riacceso una paura mai sopita sul terrorismo internazionale, ma in questo clima di dolore e spavento arriva un messaggio di solidarietà da parte di Ariana Grande, l’artista che si stava esibendo quando è avvenuta la deflagrazione . Paura, sgomento sono tornati ad essere protagonisti e l’artista si è sentita di offrirsi per pagare i funerali delle 22 vittime dell’attentato terroristico avvenuto a Manchester alla fine del suo concerto, quando un uomo ha fatto esplodere una bomba. Secondo quanto si legge sul ‘Mirror’, la notizia è apparsa su un account social dedicato alla star pop 23enne, che a poche ore dalla strage si era detta “distrutta dal dolore “fino a decidere di sospendere il tour.

Il comunicato del manager dell’artista: parole di conforto al dolore delle famiglie delle vittime.

La popstar 23enne aveva appena finito la sua performance nel nord dell’Inghilterra quando l’ordigno contente chiodi è scoppiato, uccidendo 22 persone e ferendone altre 59, e sembra che Ariana abbia parlato con le famiglie dei defunti per fare loro le sue condoglianze e offrire di pagare per le cerimonie funebri. A seguito dell’incidente il suo manager Scooter Braun ha rilasciato un comunicato. “I nostri cuori sono distrutti. Le parole non possono descrivere il nostro dolore per le vittime e le famiglie colpite in questo attacco senza senso. Siamo in lutto per la morte dei bambini e di tutti coloro uccisi da questo atto codardo. Siamo grati ai soccorritori che hanno prestato i primi aiuti a Manchester. Vi chiediamo di avere le vittime, le loro famiglie e tutti coloro colpiti da quanto accaduto, nei vostri cuori e nelle vostre preghiere”, si legge nel testo.