Attentato a Manchester, ultime news: in Inghilterra scattano i nuovi arresti dei presunti complici di Abedi, mentre continua la tensione con gli USA. La polizia inglese ha arrestato altri due sospetti che sarebbero coinvolti nell’attentato islamista che ha sconvolto Manchester. Il primo sospetto è stato prelevato durante un blitz nella zona di Withington, il secondo a Manchester. Nel corso del secondo blitz, le forze speciali di Scotland Yard hanno rinvenuto del materiale utiliizzabile per un nuovi “atti di terrorismo”. Nella giornata di ieri erano stati arrestati a Tripoli anche il padre e il fratello di Salam Abedi, l’attentatore. Secondo il Telegraph, il kamikaze di origine libica era stato segnalato ben cinque volte ai servizi segreti britannici, ma senza essere mai fermato.

Alcuni amici del terrorista, avrebbero contattato le autorità dell’antiterrorismo segnalando alcune frasi sospette di Abedi, che sosteneva i massacri degli “attentatori suicidi”. Secondo un’altra fonte, anche la moschea di Didsbury, da cui Abedi era stato espulso, lo aveva segnalato alle autorità, così come aveva fatto la stessa famiglia del ventiduenne. Ma le polemiche non finiscono qui. L’MI5 è furibondo per le foto dell’ordigno esplosivo che sono state pubblicate da alcuni media americani. Per la prima volta dal 1946, i servizi dell’intelligence britannica hanno interrotto la condivisione di informazioni con i loro omologhi a stelle e strisce.

L’argomento verrà sicuramente affrontato dal premier Theresa May durante l’incontro di oggi con il presidente americano Donald Trump. Dal secondo dopoguerra i rapporti tra i due paesi sono sempre stati eccellenti, frutto di una “special relationship” inaugurata da sir Winston Churchill. Inoltre il Regno Unito, insieme a Nuova Zelanda, Australia, Canada fa parte della grande alleanza dei servizi segreti “five eyes” coordinata da Washington, sulla base dello storico accordo Ukusa del 1946. Quest’ultimo stabilisce la condivisione di tutte le intercettazioni e le informazioni segrete tra i servizi di intelligence dei suddetti paesi. Secondo un portavoce di Downing Stret, si tratta di una “scelta operativa di competenza della polizia”.