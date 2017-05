Colorazioni capelli estate 2017: sei alla ricerca del colore perfetto?

Colorazioni capelli estate 2017: protagonisti le tonalità del castano. Questa stagione ci permette di giocare moltissimo sulle colorazioni, in tutte le sue sfumature! Dal rosa antico al castano ramato con un unico diktat: i colori devono essere brillanti! Anche il biondo subisce un’evoluzione rispetto a ciò che abbiamo visto nelle stagioni precedenti: biondi “movimentati”, ricchi di sfumature pastello e satinati. Ma protagoniste indiscusse saranno tutte le tonalità di castano.

Colorazioni capelli estate 2017: le due tendenze di successo.

Le tonalità di castano sono infinite: dal chiaro allo scuro, dal dorato al rossastro, passando per aranciati e via dicendo ma, per il 2017, le sfumature di tendenza sono due. La prima è il mitico golden brown, si ripropone dopo il successo dell’anno scorso e cavalca ancora l’onda. La seconda è il chocolate mauvè. Vanno alla grande i riflessi marroni caldi e i moka molto naturali. Il secreto è scurire la base naturale nel rispetto della carnagione e di rivelare la luce attraverso riflessi più chiari in contrasto, che mettono in risalto i tratti del viso. Questa colorazione è perfetta per chi ha i capelli medio-scuri, come rame, nocciola, miele e marrone caldo.