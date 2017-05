Flavio Insinna, Striscia la Notizia mostra il fuorionda shock...

Flavio Insinna, mandati in onda da Striscia La Notizia dei video in cui offende una concorrente. Striscia La Notizia ha mandato in onda un servizio in cui protagonista è Flavio Insinna. Il telegiornale satirico ha reso noti al pubblico alcuni fuori onda in cui il conduttore di Affari Tuoi insulta una concorrente della Valle d’Aosta, definendola nana, durante una riunione con la redazione del programma di Rai 1.

La signora ha dichiarato a Radio 24 di essere profondamente delusa da Flavio Insinna: “Non giustifico le sue frasi in alcun modo, non siamo amici. Nessuno della Rai finora si è fatto sentire. I miei parenti sono arrabbiati e delusi. Credevano in Insinna, lo vedevano come uno di cui potersi fidare, uno buono. Con i suoi autori si può arrabbiare quanto vuole, ma non mette in mezzo me la mia faccia, la mia professionalità. Io faccio l’informatore medico e ricevo continue telefonate da colleghi e amici per come sono stata trattata in tv. E’ una cosa che mi danneggia nel mio lavoro. Non siamo attori. Non siamo personaggi pubblici che possono sostenere una cosa del genere, le emozioni, le paure. Se voleva altre persone invitava degli attori e non se la prendeva con noi. Per me non deve più condurre in tv, ho perso la fiducia in un personaggio così”.

Flavio Insinna, Selvaggia Lucarelli insorge e dichiara…

A dire la sua su questa polemica è anche Selvaggia Lucarelli, che si chiede chi abbia registrato la parole di Insinna e consegnato i file a Striscia La Notizia: “Da una parte c’è il contenuto di una riunione di redazione che doveva rimanere all’interno di una redazione. Dall’altra c’è quel contenuto e basta. In entrambi i casi, qualcuno ne esce malconcio. Ne esce malconcio l’in**me che ha registrato di nascosto Insinna e ha mandato quel file non solo ad uno che non aspettava altro, ma pure a una rete concorrente, quindi tradendo sia la fiducia di un conduttore (che evidentemente parla in presenza di persone che forse non stima, ma di cui si fida) che quella di un’azienda”. Lo sfogo di Selvaggia continua sui social: “Insomma, io non so chi sia l’in**me, ma sia ben chiaro che se pensava di buttare Insinna nel pozzo, è con l’acqua alla gola pure lui. E lo beccheranno. Si potrebbe dire che magari era vessato, era stanco di quelle accuse, di quelle urla, di quell’arroganza. Bene, tirava fuori le pa**e e lo diceva. Si trovava un altro programma, andava a fare l’elemosina”.