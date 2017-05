La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette di oggi 25 Maggio 2017

La prova del cuoco di oggi 25 Maggio 2017. La Prova del Cuoco in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 con al timone la spumeggiante e allegra Antonella Clerici è uno show culinario dove viene mostrata la preparazione di diverse ricette, nonché dati utili consigli e invitati cuochi e maestri di cucina. In attesa della prossima puntata de La prova del cuoco ricordiamo che nella giornata di ieri la puntata ci è stata proposta una ricetta con le melanzane davvero golosa e anche molto facile e veloce. La ricetta delle melanzane ripiene fritte è stata davvero un’idea carina, un contorno, un secondo piatto o un antipasto delizioso. La ricetta di ieri de La prova del cuoco e una delle ricette de Il cucchiaio d’argento, quindi da provare. Si Taglia tutto a forma tonda, melanzana, scamorze e prosciutto e il più è fatto, una frittura veloce e si potranno servire le melanzane ripiene anche subito ben calde. Saranno ottime anche fredde, da gustare sia in primavera che in estate.

La prova del cuoco: la sfida del cuoco di ieri 24 Maggio 2017.

Nella puntata di ieri de La prova del cuoco il menù del pomodoro prevedeva delle fettuccine alla boscaiola e del tonno scottato con una parmigiana di melanzane e una salsa allo yogurt greco. Il menù del peperone rispondeva con ravioli alla caciotta di pienza e piccatine ai piselli con la scarola saltata in padella. Ad aggiudicarsi la vittoria per la penultima sfida della settimana è stata la squadra rossa. Quale squadra si aggiudicherà la vittoria nella sfida dei cuochi nelle puntata di oggi del La prova del cuoco?