Laura Biagiotti in fin di vita dopo il ricovero per arresto cardiaco!

Laura Biagiotti ultime news. Ieri sera alle ore 21.30 la stilista Laura Biagiotti è stata ricoverata presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma dopo un arresto cardiaco che ha provocato un danno cerebrale. E’ in corso l’accertamento di morte cerebrale: le speranze per la Biagiotti sono ormai davvero poche. La stilista è stata ricoverata al Sant’Andrea, dopo aver subito un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua residenza alle porte della capitale, al castello Marco Simone di Guidonia, splendido immobile immerso nella campagna laziale. L’incidente sembra aver avuto gravissime conseguenze e adesso è in corso l’accertamento per arrivare a dichiarare ufficialmente la sua morte cerebrale.

Laura Biagiotti: una vita dedicata alla moda!

Laura, 74 anni, è la stilista dell’omonimo brand di moda famoso in tutto il modo. Conosciuta come ‘la regina del cachemire‘, come la definì anche il New York Times, ha guido il Made in Italy alla conquista dei mercati mondiali, sfilando per prima sia in Cina che in Russia. La sua carriera inizia negli anni ’60 quando, seguendo le orme della madre, Delia Soldaini Biagiotti, fondatrice di un atelier, comincia a collaborare con i grandi nomi della moda italiana. Nel 1966 la sua prima collezione per Schuberth, mentre nel 1972 la prima personale sfila a Firenze. Dal 1980 Laura Biagiotti vive e lavora nella campagna romana di Guidonia, nel castello Marco Simone. Dal 1997 entra nell’azienda anche sua figlia Lavinia, che dal 2005 è vicepresidente del gruppo.