Moda capelli estate 2017: tagli corti e i pixie cut impazzano a Cannes 2017!

Moda capelli estate 2017: impazzano i tagli di capelli corti e i pixie cut. Tra le tendenze per i tagli di capelli dell’Estate 2017 ci sono in primissimo piano i tagli corti, i pixie cut, dai più corti a quelli con ciuffo allungato, i long pixie. Tagli femminili, eleganti, sbarazzini, frizzanti e pratici sono i must have tra le tendenze capelli dell’estate 2017. In fatto di colorazioni capelli via libera ai colori pastello, alle schiariture ed ai biondi chiarissimi per i tagli di capelli pixie cut dell’estate 2017.

Tagli corti e cortissimi per un’estate all’insegna del brio e della vivacità.

Di gran voga sono i tagli di capelli cortissimi, quasi rasati, quelli stile maschietto e quelli impreziositi da ciuffi e frange, ma per chi non vuole osare con tagli di capelli drastici è possibile restare al passo con i tempi optando per un taglio medio. Indipendentemente dall’età, di sicuro chi scegli i tagli di capelli corti è una donna di carattere. Tra le stars dello showbitz che non hanno saputo resistere ai tagli di capelli cortissimi quasi rasati, facendo una scelta netta e decisa, c’è l’attrice Kristen Stewart, che ha mostrato una testa rasata quasi a zero con i capelli tinti di colore oro.

Tagli corti e cortissimi impazzano a Cannes 2017!

I tagli di capelli corti, in particolare i pixie cut stanno impazzando anche a Cannes 2017. La bellissima Michelle Williams sul red carpet di Cannes 2017 ha fatto sfoggio di un taglio di capelli ancora più corto ed è apparsa radiosa, con un miniabito fantasia, con un look minimal ma estremamente femminile ed elegante, un “punk pixie” irregolare e asimmetrico, colore biondo platino. Taglio di capeli pixie castano per Kristin Scott Thomas, bellissima in lungo abito fucsia firmato Schiaparelli, e pixie biondo con schiariture tono su tono per Daniela D’Antonio.

Trend capelli e colorazioni di tendenza per l’Estate 2017!

Tra i trend dei colori capelli estate 2017 troviamo il grigio argento al castano moka, il biondo scuro, come anche il Golden Brown, il biondo miele, il biondo platino perla, il Caramel Blonde, il Bronde e il castano cioccolato in tutte le sue tonalità. Molto gettonate le schiariture e gli styling mossi, per un effetto volume molto naturale.

