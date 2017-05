Tagli capelli corti 2017, le novità tra i tagli di capelli per la bella stagione! Tra i tagli di capelli di maggiore tendenza per l’estate 2017 ci sono senza dubbio i tagli di capelli medi, corti e, per chi vuole osare, gli spumeggianti tagli cortissimi. I tagli di capelli corti sono molto femminili e di estrema tendenza, e possono essere sia pari che scalati e asimmetrici. Tra i tagli pari ricordiamo i tagli di capelli a scodella, un taglio di gran moda negli anni Novanta (è il taglio di Demi Moore in Ghost) che mette in risalto il volto. I tagli di capelli corti sono spesso impreziositi da frange corte o lunghe, ciuffi, scalature e sfilzature. Molto graziosi e di gran moda sono i tagli di capelli asimmetrici, che prevedono ciuffi lunghi solo da un lato e, per chi vuole osare, anche delle rasature asimmetriche: i capelli vengono rasati solo sulla nuca o solo su un lato, per un effetto particolarmente trendy.

Tagli capelli corti 2017, i tagli cortissimi per la bella stagione.

Tra i tagli di capelli di tendenza per l’estate 2017 spopolano i tagli cortissimi, come abbiamo visto durante le sfilate di moda sulle passerelle. I tagli di capelli cortissimi richiamano uno stile più maschile, ma in realtà sono iper femminili e donano un aspetto frizzante e sbarazzino. Proponiamo una gallery dove si può scegliere comodamente il taglio corto che si preferisce.

Nuovi tagli capelli estate 2017, la gallery con i tagli cortissimi ed iper femminili 1 su 5