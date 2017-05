Pensioni anticipate e requisiti d’accesso all’Ape agevolata. I requisiti necessari per accedere all’Ape Agevolata, misura per le pensioni anticipate contenuta nella legge di bilancio 2017, vengono giudicati dai sindacati troppo restrittivi per alcune categorie di lavoratori, che sarebbero penalizzate in maniera selettiva.”Hanno messo paletti enormi che quasi umiliano la nostra gente. Su 23mila operai nati tra il 1951 e 1953, solo 500 circa avrebbero potuto usufruire dell’Ape agevolata con i 36 anni di contributi di cui gli ultimi 6 continuativi”, ha affermato in un’intervista a Rassegna sindacale il segretario generale Fillea, Alessandro Genovesi, illustrando le motivazioni alla base della mobilitazione degli edili di oggi.

Pensioni anticipate, Ape, l’insoddisfazione degli edili.

In tema delle pensioni del comparto edile, Genovesi, riferendosi all’Ape agevolata, ha chiarito:” Apprezziamo la correzione introdotta con la manovrina che abbona 12 mesi , ma i numeri parlano chiaro: allo stato attuale meno di duemila edili potranno andare in pensione anticipata. Allora il messaggio deve essere chiaro: l’Ape agevolata così com’è, per noi sa di truffa”.

Un altro aspetto che viene sottolineato dal segretario della Fillea Cgil è quello della sicurezza. “Abbiamo sempre sottolineato il nesso tra anzianità e rischio d’infortunio. Continuiamo a ribadire che occorre un vero accesso all’uscita pensionistica anticipata rispetto ai 67 anni, e poi a crescere. Sarebbe anche una leva per favorire il ricambio generazionale e professionale di cui tutti parlano. Il tema rimane quello del lavoro sicuro e professionalizzato per accompagnare la riconversione”, ha precisato.

Per i sindacati degli edili “è indispensabile accelerare la fase 2 del confronto governo-sindacati, in particolare su uscite flessibili legate alle diverse aspettative di vita, e che occorre insieme superare il limite che ha segnato la fase 1 del confronto, determinata dalle risorse disponibili anziché dalla definizione della platea cui rivolgere l’agevolazione”.