Governo, firmati i decreti attuativi: approvate le nuove regole per andare in pensione con 41 anni di contributi. Da oggi è ufficiale. Coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni potranno andare in pensione prima del tempo, al raggiungimento dei 41 anni di contributi versati. Lo prevede uno dei decreti attuativi firmati stamattina dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Questa misura riguarda i cosiddetti lavoratori, ovvero le persone che hanno iniziato a lavorare molto giovani, prima dei 19 anni, ma che hanno versato almeno 12 mesi di contributi (non necessariamente) consecutivi, prima di aver compiuto 19 anni. Via libera dal governo anche al cosiddetto Ape social, interamente a carico dello Stato, che si differenzia dall’anticipo pensionistico volontario.

Quest’ultimo infatti prevede obbligatoriamente la richiesta di un prestito ventennale con tanto d’interessi bancari e premio assicurativo. Nessuno dei due tipi coincide con la pensione vera e propria, perciò è scorretto parlare di pensione anticipata. L’Ape volontario e l’Ape social consistono in realtà in misure di sostegno al reddito per il lavoratore, che può ottenerle fino al giorno in cui scatta il pensionamento di vecchiaia da parte dell’Inps. Per i “lavoratori precoci” il discorso cambia. In questo caso si tratta di fatto di una pensione “anticipata”, poiché vengono ridotti i requisiti per accedere al trattamento previdenziale di vecchiaia.

Tuttavia per beneficiare di questa misura è necessario rientrare in almeno una di queste categorie svantaggiate: disoccupati che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali da almeno tre mesi; invalidi con una riduzione accertata della capacità lavorativa di almeno il 74%; persone che da almeno 6 mesi beneficiano dei permessi previsti dalla legge 104 per assistere il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap; persone che svolgono da almeno sei anni consecutivi uno dei lavori considerati usuranti (professioni infermieristiche e ostetriche; insegnanti d’asilo; badanti; facchini; addetti allo spostamento delle merci; operatori ecologici, raccoglitori e separatori di rifiuti, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru e di macchinari mobili per la perforazione delle costruzioni; autisti di camion e mezzi pesanti; conduttori di treni e personale viaggiante; conciatori di pelli e pellicce).