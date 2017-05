Riforma pensioni, oggi 25 maggio 2017. Sul fronte pensioni, le novità degli ultimi giorni, in particolare la firma dei decreti attuativi, hanno visto la soddisfazione anche dell’ex premier Matteo Renzi, che si è così espresso in un tweet:”Ottimo lavoro, presidente! Un’altra promessa mantenuta #passodopopasso”. Il segretario del Pd, su Twitter, commentando la firma, da parte del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, dei decreti Ape social e Ape precoci per l’anticipo pensionistico.

“Il governo – scrive Renzi su Facebook – ha dato il via libera all’operazione ‘anticipo pensionistico’, il primo passo per mandare prima in pensione alcune categorie di lavoratori. Il parto è stato lungo e faticoso, ma il lavoro è ottimo grazie all’impegno di tutta la struttura di Palazzo Chigi e del Ministero del Lavoro. Complimenti anche a Tommaso Nannicini che ha avuto l’idea e persino inventato il nome (Ape). Certo: non è la soluzione a tutti i problemi della Legge Fornero, ma è un’altra promessa mantenuta. Prossimamente in arrivo la quattordicesima per le pensioni minime, come da risorse stanziate in Legge di Bilancio. Cambiare passo dopo passo non è facile, ma è l’unica alternativa alla protesta e alla rabbia”.

Riforma pensioni ed anticipo pensionistico, le news di Cesare Damiano.

Le ultime novità sulle pensioni anticipate e l’anticipo pensionistico sono state accolte con favore anche da Cesare Damiano, che, dopo la firma dei decreti attuativi relativi all’Ape social, si augura che questa misura possa divenire strutturale, superando la prevista sperimentazione in vigore soltanto fino al 2018. Damiano ricorda ora è tempo che anche le altre misure contenute nel verbale di accordo stipulato da Cgil, Cisl, Uil e Governo vengano attuate. Per il presidente della Commissione lavoro alla camera, introdurre nel sistema previdenziale una misura di flessibilità, come ad esempio l’Ape, apre le porte al necessario ricambio generazionale per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Pensioni anticipate donne e cumulo gratuito, le news di Orietta Armiliato del Comitato Opzione Donna Social.

Sul fronte pensioni anticipate donne e cumulo gratuito, Orietta Armilato del Comitato Opzione Donna Social, ha fatto il punto in un’intervista rilasciata ieri al sito Blastingnews ha dichiarato in merito al cumulo gratuito: «Un esponente della Commissione Lavoro alla Camera mi ha detto riferendosi alla questione che “questa norma iniqua urla vendetta” e noi auspichiamo di poterla ottenere. Abbiamo ragione di credere che ci sia la volontà di risolvere il problema, ma abbiamo anche imparato che fino a quando una norma non è inserita nella Gazzetta Ufficiale». Per quel che riguarda la fase due di riforma pensioni, e le aspettative delle donne, si dovrà partire dal riconoscimento dei lavori di cura:”Occorre seriamente implementare – dichiara la Armiliato nell’intervista a Blastingnews -una misura che aiuti le donne che sono d tempo immemore pesantemente penalizzate da una vita che le vede al lavoro continuamente e costantemente in casa e fuori casa, oltre ad aver assistito da spettatrici inermi allo spostamento in avanti del proprio orizzonte pensionistico di almeno sette anni, avvenuto in una infausta notte dell’anno 2011″.

Pensioni anticipate ed Opzione Donna, le specifiche di Orietta Armiliato.

In un post di qualche giorno fa su Facebook, la Armiliato era anche tornata a parlare del regime Opzione Donna, per fare alcune specifiche:”Sto ricevendo una marea di messaggi di persone che non sono iscritte al Comitato, che non hanno contatto di amicizia personale con me e quindi questi messaggi vengono filtrati, inseriti in un file di sistema che mi da una segnalazione, che poi devo aprire, accettare, poi leggere ed eventualmente rispondere….insomma un ulteriore lavoro.In ogni caso, quelli che ho aperto avevano tutti il medesimo oggetto: la sorte dell’emendamento Rizzetto FdI-AN sulla proroga al 2019 di Opzione Donna e i profili dei mittenti che ho controllato corrispondono a membri iscritti ad altri gruppi che si occupano della questione.

Ora: questo Comitato segue la vicenda di OD per motivi connessi al cumulo contributivo ma non si occupa della questione specifica poiché ritiene chiusa e superata la sperimentazione dunque queste richieste oltre a mettermi in imbarazzo rispetto a chi gestisce gruppi che la sostengono, danno modo di continuare a buttar fango sulla mia persona poiché, rispondendo su come stanno le cose anche se si tratta di verità spiacevoli o scomode, incrementano il concetto (idiota ma sostenuto da molte) che questo Comitato “remi contro le donne” e in questa ottica ogni azione o proponimento, viene strumentalizzato ad hoc.

Detto questo, mi auguro che si interrompa o quanto meno si argini il flusso di detti messaggi, confermando che l’emendamento in oggetto n. 53.20 NON È STATO AMMESSO ed allego il rendiconto della seduta della Camera di lunedì 15 Maggio che lo certifica”.

Pensioni, lavori di cura, le ultime news dell’onorevole Titti Di Salvo.

Sul fronte pensioni anticipate donne e lavoro di cura, durante la trasmissione Mi Manda Rai 3, l’onorevole Titti Di Salvo ha ricordato che occorre fare in modo che ci sia una riforma delle pensioni che riconosca il lavoro di cura svolto dalla donne. “Maternità, accudimento degli anziani, devono poter contare per andare in pensione”, ha scritto la deputata del Pd su Twitter. La Di Salvo, in un post di ieri pubblicato su Facebook, ha commentato l’entrata in vigore dei decreti attuativi dell’anticipo pensionistico:”Da ieri con l’operatività dei decreti per l’Ape sociale ed i lavoratori precoci, quelli con 41 anni di contributi, si è tradotta in pratica la scelta della legge di bilancio di modificare la legge Fornero. Sarà possibile con decorrenza 1 maggio 2017 andare in pensione a 63 anni, 3 anni e 7 mesi prima, per le persone disoccupate, che fanno lavori gravosi, con problemi di salute o che hanno in famiglia persone con problemi di salute. Una scelta di equità, che introduce l’idea che siccome non tutti i lavori sono uguali non può essere uguale l’età in cui si esce dal lavoro. E che avrà effetti positivi anche sulla nuova occupazione giovanile.

La legge di bilancio del 2017 è intervenuta su molti aspetti della previdenza: dalla no-tax area, per tutti i pensionati uniformata a quella dei lavoratori dipendenti con un sgravio fiscale medio di 50 euro; al cumulo gratuito di tutti i contributi previdenziali maturati in gestioni pensionistiche diverse; all’eliminazione definitiva delle penalizzazioni previste in caso di pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età, all’ottava salvaguardia per gli esodati, all’aumento da luglio delle pensioni di importo basso con la quattordicesima, all’ampliamento seppur limitato della sperimentazione di opzione donna. Ci sono ancora problemi aperti. Quelli della pensione di garanzia per i giovani e il riconoscimento previdenziale del lavoro di cura svolto prevalentemente dalle donne: sono proprio quelli al centro del nuovo confronto aperto tra governo e Sindacato”.