Pensioni, flessibilità in uscita e Legge Fornero. Continua lo scontro tra l’economista Giuliano Cazzola ed il leader della Lega Nord Matteo Salvini sul tema delle pensioni. La contesa avviene anche questa volta nel corso della trasmissione DiMartedì, con lo stesso incipit: Salvini vuole “cancellare la Legge Fornero” e Cazzola illustra i dati Inps per smentire la convinzione che in Italia si vada in pensione in età molto avanzata.

La scorsa settimana Salvini ha affermato che non si possono trattenere al lavoro le persone intorno ai settant’anni, soprattutto se svolgono attività usuranti. Cazzola, in risposta, ha riportato i dati Inps sulle pensioni, secondo i quali gli italiani vanno in pensione mediamente intorno ai 60 anni. Non molto diverso il dibattito sulle pensioni che si è tenuto tra i due antagonisti martedì 23, sulla Legge Fornero, con in collegamento la professoressa autrice della contestata riforma delle pensioni.

Salvini-Cazzola e Legge Fornero: continua lo scontro sulle pensioni.

L’epilogo dello scontro Cazzola-Salvini sulle pensioni è un nuovo post dell’economista su “le formiche.net”, nel quale Cazzola fa un’analisi di quanto accaduto nel corso della trasmissione. “Ed ecco comparire in collegamento da Parigi Elsa Fornero, che con aria da persona redenta, spiega che la sua riforma non viene più messa in discussione da nessuno e che ora sarebbe possibile anche apportarvi qualche ritocco in termini di maggiore flessibilità”, afferma.

Cazzola osserva che i “ritocchi” alla Legge Fornero sono stati già compiuti con la legge di bilancio 2017 e che sono “non marginali”, oltre ad essere “stati indicati dalla Commissione europea come segnali di controtendenza”. Riferendosi alla professoressa Fornero, l’economista prosegue :”Anche l’ex ministro porta il suo contributo al populismo dilagante lasciando intendere che si possono assumere anche misure di carattere retroattivo, nei confronti dei trattamenti liquidati con il calcolo retributivo (che sono poi, con una piccola appendice di “misto”, più del 90% di quelli vigenti)”.

Ma il piatto forte viene servito dopo che Salvini ha preso la parola ed ha ribadito che la Legge Fornero ha rovinato l’Italia. Cazzola commenta così il l’acceso dibattito sul tema delle pensioni: “L’ultimo scontro tra il sottoscritto e l’energumeno della Lega avviene con riguardo alla telenovela dei giovani che non trovano lavoro perché i loro posti sono occupati dai vecchi che non possono più andare in quiescenza. Come smentita cito due ricerche empiriche: una della Bocconi ed una dell’Inapp (ex Isfol). La prima sostiene che negli anni della crisi senza la riforma Fornero sono stati 35mila i lavoratori che avrebbero potuto essere assunti; la seconda ricerca precisa che solo il 2,2% delle aziende censite ha comunicato di aver cambiato il piano delle assunzioni dopo la famigerata riforma del 2011″.

Anche la quota 41 per le pensioni, di cui Salvini è fautore, è argomento di contesa. Cazzola, riferendosi alla quota 41, ossia al raggiungimento di 41 anni di contributi versati quale requisito unico per andare in pensione afferma :” Salvini inneggia al diritto di andare in quiescenza dopo 41 anni di lavoro, senza essersi reso conto che – in taluni casi – vi è già una norma (una delle più discutibili del pacchetto 2017) che prevede tale opzione.

Pensioni, Ape sociale. Oggi la manifestazione degli edili

L’Ape sociale, strumento che consente di andare in pensione anticipata ad alcune categorie di lavoratori in possesso di determinati requisiti con l’onere a carico della fiscalità generale, non piace agli edili. Si terrà oggi la mobilitazione nazionale dei lavoratori edili per manifestare sui temi del lavoro, delle pensioni e del contratto. L’iniziativa è promossa dai sindacati nazionali di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e si terrà nelle piazze di Roma, Bari, Bologna, Cagliari e Palermo. L’Ape agevolata per le pensioni anticipate, così come è, secondo i sindacalisti ha il sapore di una truffa.

“Una truffa” spiegano i segretari di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, Saveria Corallo, Paolo Gallo e Salvo Carnevale come riportato da siracusanews, “perchè, nonostante si riconosca l’esistenza della gravosità del lavoro edile, la legge non rispecchia la realtà e non permette il concretizzarsi del beneficio. E la pensione resta un miraggio. Ed è insopportabile sentir Renzi parlare di ‘ ennesimo impegno rispettato’. Venga nei cantieri a controllare quanti saranno quelli che potranno andare in pensione per effetto di questa legge spuntata. Questo è un settore fatto di lavoro principalmente discontinuo, per definizione, che ha conosciuto dal 2009 ad oggi una crisi enorme, con oltre 6 mila posti di lavoro persi in provincia ed una speculare crescita di lavoro nero, grigio e sotto denuncia di ore lavorate. Tutto questo contribuisce a rendere la pensione, per un edile, semplicemente un miraggio”.