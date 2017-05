Uomini e Donne, ultime news: le inattese rivelazioni di Marco e la sorprendente decisione di Gemma

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le rivelazioni di Marco Firpo. Molti fan del programma di Uomini e Donne stanno ormai seguendo con attenzione gli sviluppi della love story tra Gemma Galgani e Marco Firpo. Durante una delle ultime registrazioni il cavaliere ligure ha però svelato delle cose che riguardano il suo rapporto con la dama torinese. Si da il via con le immagini dell’appuntamento avvenuto in precedenza tra la Galgani e Firpo seguite con incontro a cena tra i due dove il cavaliere ligure sembra poco interessato a Gemma e arriva ad un punto in cui le confessa: “Io non sono innamorato”, scatenando così le lacrime della dama.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la risposta di Gemma sorprende tutti.

Gemma però sembra sorprendere tutti con una risposta inaspettata: la dama infatti decide di continuare comunque a frequentare Marco Firpo. Tale affermazione scatena l’opinionista Tina Cipollari che l’accusa di essere falsa. Marco interviene e spiega che lui vuole continuare a vedersi con Gemma e che vorrebbe che le cose andassero bene tra loro, ma se la cosa non dovesse funzionare preferisce fare marcia indietro e stare solo. Il cavaliere ci tiene anche a far sapere che la Galgani è stata l’unica ad interessarlo veramente. I due sembrano quindi far pace e Marco la invita a ballare sulle note di una canzone scelta da lui.