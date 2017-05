A Taormina il primo G7 di Trump, Gentiloni, May e Macron: le ultime news. Oggi è il primo giorno del G7 di Taormina, che vedrà per la prima volta la partecipazione del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I temi principali in agenda sono la sfida al terrorismo islamista, la crisi migratoria, il surriscaldamento climatico e il commercio. Le misure di sicurezza previste sono ovviamente mponenti. Oggi sarà scattata la prima foto ufficiale con il suggestivo Teatro Greco come sfondo. Si tratta del primo G7 anche per il premier italiano Paolo Gentiloni, il primo ministro britannico Theresa May e il neoeletto presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.

Al via a Taormina il primo G7 con Donald Trump: pesano le assenze di Russia e Cina.

“Al G7 chiediamo risultati, sappiamo che non sarà un confronto semplice ma lo spirito di Taormina ci può aiutare nella direzione giusta”, ha dichiarato Gentiloni in un videomessaggio registrato nel suggestivo teatro greco a pochi minuti dall’inizio. “La straordinaria storia e bellezza che ci circonda credo possa dare un contributo molto importante ai leader del G7 e aiutare la comunità internazionale a dare risposte ai cittadini: sul terrorismo e sicurezza faremo una dichiarazione importante”, ha proseguito il premier italiano, confermando l’interesse dei leader presenti per i temi del “cambiamento climatico, dei grandi flussi migratori e del commercio mondiale dal quale dipendono tanti posti di commercio nel mondo”. Presente anche il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, per il quale “non c’è dubbio che è il più difficile dei G7”.

Tusk ha confermato le divergenze in merito al clima, al commercio e alla sicurezza, promettendo che “la Ue farà di tutto per trovare un’accordo” e lavorerà per l’unità. “Aspetto che il G7 mostri unità sull’Ucraina – ha proseguito Tusk – e che le sanzioni alla Russia siano confermate fino alla completa applicazione degli accordi di Minsk”. Per il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker “l’accordo di Parigi è da applicare interamente”, nonostante le differenze fra Usa ed Europa in merito allo spinoso tema del cambiamento climatico al G7. Questa mattina è arrivata all’aeroporto di Sigonella anche la cancelliera Angela Merkel è sbarcata all’aeroporto di Sigonella. È prevista anche la presenza del primo ministro giapponese Shinzo Abe e del premier canadese Justin Trudeau. Pesano però le assenze di Vladimir Putin e Xi Jinping.