Amici 2017 Ed. 16: i quattro finalisti. Il prossimo appuntamento con il talent show di Amici sancirà il vincitore della sedicesima edizione. La finale è prevista in diretta sabato 27 maggio in prima serata su Canale 5. Quattro sono i finalisti che si contenderanno la vittoria: i ballerini Sebastian Melo Taveira e Andreas Muller e i cantanti Federica Carta e Riccardo Marcuzzo. Ma vediamo chi è Andreas Muller. Andreas Muller vive a Fabriano con la sua famiglia. Ha partecipato ad Amici 15 ed è stato scelto dai direttori artistici Nek e J-AX per far parte della squadra blu del serale, ma a causa di un infortunio, ha dovuto lasciare la scuola.

Amici 2017 Ed. 16: la possibile rivincita di Andreas Muller.

Si ripresenta ad Amici con la voglia di una grande rivincita ed è ora uno dei componenti della squadra Blu, con tanta grinta e determinazione, lasciandosi le lacrime versate alle spalle. Per precedenti di vita e trascorsi meriterebbe di vincere Amici 16. Amatissimo dalle giovanissime e non solo, il suo stile e i suoi movimenti riescono ad incantare tutti, presentatosi su un genere pop ha dimostrato, nel corso del’anno, di essere molto versatile. Potrebbe essere la vittoria di sabato la sua rivincita sia verso il programma di Amici che verso la vita trascorsa?