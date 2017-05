Amici 2017 Ed. 16, Mike Bird deluso da Federica Carta

Amici 2017 Ed. 16, Mike Bird viene eliminato durante la semifinale. La sua reazione. Domani, sabato 27 maggio 2017, andrà in onda in diretta su Canale 5 la finale di Amici 2017 Ed. 16. Mike Bird è l’ultimo eliminato di quest’edizione del talent: il suo sogno si è fermato sabato scorso, ma il ragazzo non demorde. È, infatti, concentrato sul suo nuovo disco, a cui sta lavorando assiduamente. La delusione per non essere arrivato alla finale di Amici 2017 Ed. 16 sta passando, ma c’è ancora un’altra delusione per il ragazzo, forse più difficile da digerire…

Amici 2017 Ed. 16, Mike Bird parla dell’atteggiamento di Federica Carta.

A Vanity Fair, Mike Bird ha parlato dell’eliminazione durante la semifinale di Amici 2017 Ed. 16, ed ha toccato un tasto dolente: pare che Federica Carta, sua sfidante nel ballottaggio, abbia esultato alla notizia dell’eliminazione del cantante vicentino. Mike ha confessato di esserci rimasto male: con Federica aveva instaurato un buon rapporto, e se lei fosse uscita, lui non si sarebbe mai permesso di esultare. “Può anche avere esultato, i veri vincitori per me sono quelli che rimangono nel tempo. Sono felice per chi è rimasto, soprattutto per Sebastian che è la persona che ha lavorato di più, senza perdersi in chiacchiere. Io, comunque, non mi sarei mai permesso di esultare per nessuno”.