Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news dal mondo del carcere. Ancora non ci sono novità in tema di amnistia ed indulto, ma il Partito Radicale continua a tenere acceso un faro sul mondo delle carceri: per il giorno di Pasqua è stata organizzata una marcia per chiedere non solo l’amnistia, ma anche condizioni di vita all’interno delle carceri più umane, ed inoltre Rita Bernardini, con alcune delegazioni di esponenti radicali, stanno effettuando delle visite negli istituti penitenziari.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 26 maggio 2017: il progetto di reinserimento nella Regione Lazio.

La regione Lazio si rende protagonista per promuovere il reinserimento dei detenuti attraverso tre pilastri: lavoro, sport, cultura. Nel momento in cui il detenuto torna in libertà spesso trova difficoltà a reinserirsi nella società, a trovare un lavoro. È dunque giusto organizzarsi per favorire il reinserimento di quei detenuti che hanno scontato la loro pena. La vicepresidente del Gruppo Idee Germana De Angelis sottolinea come il modello carcerario deve creare “non un detenuto modello bensì un cittadino modello”. L’obiettivo viene perseguito attraverso alcune iniziative, come ad esempio l’attivazione di corsi universitari nel carcere di Frosinone in collaborazione con l’Università di Tor Vergata, oppure attraverso alcune iniziative sportive. L’iniziativa è promossa anche dal Forum nazionale Giovani, che sottolinea l’importanza del progetto soprattutto per i detenuti più giovani.