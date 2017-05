Amici 2017 Ed. 16: verso la finale. Ha inizio il countdown per la finale di amici che assisteremo in diretta sabato 27 maggio in prima serata su Canale 5. A contendersi la vittoria, saranno i ballerini Sebastian Melo Taveira e Andreas Muller e i cantanti Federica Carta e Riccardo Marcuzzo. Ma vediamo di conoscere un po’ meglio Federica Carta. Federica Carta vive a Roma insieme ai suoi genitori. Canta e studia musica dall’età di 9 anni. Il suo grande sogno è quello di riuscire ad emozionare le persone con la sua musica.

Federica è entrata nella Scuola ad inizio percorso, e si è subito distinta fin per classe e talento. Federica, appena 18enne, ha dimostrato di avere una grande sensibilità ed è cresciuta notevolmente grazie all’aiuto dei professori e, in particolar modo, di Elisa, che l’ha scelta come uno dei ‘cavalli di razza’ della squadra Blu. Ha all’attivo due dischi che contengono i suoi principali inediti e sono già nei primi posti delle classifiche di iTunes. L’ unica donna rimasta riuscirà a spuntarla tra i tre agguerriti maschietti nella gara finale in cui verrà incoronato il vincitore?