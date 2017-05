Francesco Totti, domenica 28 maggio 2017 l'ultima partita con la Roma: l'annuncio sui social

Francesco Totti, l’ultima partita con la maglia giallorossa. Il triste giorno è arrivato. Domenica 28 maggio 2017 l’ormai storico capitano giallorosso giocherà per l’ultima volta con la maglia della Roma. Una triste notizia per tutti i tifosi della Roma, ma anche per i tanti amanti del calcio che hanno sempre visto nel legame tra Francesco Totti e la squadra della capitale un simbolo di lealtà sportiva. Ad annunciarlo è lo stesso Francesco Totti attraverso i social.

Francesco Totti, l’annuncio dell’addio alla Roma sui social.

Francesco Totti sul suo profilo ufficiale di Facebook ha scritto: “Roma-Genoa, domenica 28 maggio 2017, l’ultima volta in cui potrò indossare la maglia della Roma. È impossibile esprimere in poche parole tutto quello che questi colori hanno rappresentato, rappresentano e rappresenteranno per me. Sempre. Sento solo che il mio amore per il calcio non passa: è una passione, la mia passione. È talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla. Mai. Da lunedì sono pronto a ripartire. Sono pronto per una nuova sfida”. Le parole del calciatore, che il prossimo settembre compirà 41 anni, sono risultate alle orecchie di molti come un piccolo rebus. Cosa farà adesso Francesco? Cosa vuol dire quel ‘ripartire’? Secondo i ben informati le squadre calcistiche di Miami e di Dubai sarebbero pronte ad accoglierlo con offerte da capogiro? Accetterà?