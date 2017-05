Gli ex gieffini Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono genitori: ecco la piccola Ginevra

Francesca Rocco e Giovanni Masiero genitori: è nata la piccola Ginevra. Francesca Rocco e Giovanni Masiero, i due concorrenti del Grande Fratello 13 sono diventati genitori: è nata la loro Ginevra. Un’altra coppia del Grande Fratello ha dato conferma di come l’amore possa nascere anche grazie ad un gioco, un reality in tv. A poco più di un anno dal loro matrimonio da favola a Verona, i due ex gieffini sono diventati mamma e papà. L’annuncio è stato fatto via Social. La coppia ha condiviso un scatto tenerissimo, la piccola Ginevra con le mani di mamma e papà, inviato a Verissimo, con la seguente dicitura: Francesca e Giovanni annunciano “la nascita della loro primogenita Ginevra. La bimba e la mamma stanno bene, la piccola è nata alle 4:29 di questa notte e pesa 3,190″.

I post su instagram di Francesca: tutta la sua gioia nel diventare mamma.

Perché hanno scelto il nome Ginevra? Per la coppia è un nome perfetto, elegante, signorile, principesco. Non possiamo dar loro torto, è un nome perfetto per la loro prima figlia. Francesca ha voluto ringraziare i suoi fan attraverso Instagram ed esprimere la sua gioia attraverso dei post: “E da un momento all’altro eccomi che mi ritrovo catapultata in un nuovo percorso di vita, in una nuova vita che ora ha un volto, un corpo, un’espressione, un cuore, un pianto, un suono, un nome….GINEVRA! Ebbene sì, sono diventata mamma e ancora questa parola mi rimbomba nell’anima talmente è forte l’emozione di stringerla a me per farle sentire che ci sono! Piango e mi commuovo durante queste giornate in ospedale perché rimango ancora incredula di quanto potesse essere non eccezionale la mia vita prima di conoscerla…mi domando….ma quanta gioia immensa ha voluto donarmi il mio cuore?! Quanta?! Respiro amore puro nel vedere uno scricciolo di soli 3.190 kili e sapere già che da qui in avanti nulla potrà essere più bello ed emozionante di lei…di mia figlia! E non potevo ricevere regalo più bello se non che nascesse il giorno del compleanno del papà! Ha già un cuore grande come Giovanni…ha voluto dirgli che lei è arrivata per lui…per quel ragazzo ormai uomo tanto sensibile, genuino e meritevole di ricevere un regalo così grande esattamente trentadue anni dopo la sua nascita!” Poi la dedica va a suo marito: “Amore mio, Ginevra ti ama già così tanto e posso solo dirti che tutto questo amore è meritato perché tu sei speciale! Come è speciale la nostra unione che adesso ha preso la forma di una vera e propria FAMIGLIA! Posso dire che siamo stati grandi…posso affermare che vi amo più della mia stessa vita! Ora ho appena finito di allattare e mentre scrivo queste poche righe, la osservo che dorme pacificamente mentre sogna e si dimena nell’inconsapevolezza che avrà tanto amore da ricevere ed una vita da vivere! Forza Ginevra che hai il mondo in mano! Grazie a tutti per gli auguri! La famiglia Masiero ringrazia e vi dice con il cuore che vi vuole bene!