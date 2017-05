Amici 2017 Ed. 16: giunti alla finale. Siamo ormai giunti all’attesa finale di Amici 2017 Ed. 16. I finalisti della 16esima edizione del talent show sono due ballerini – Andreas e Sebastian – e due cantanti – Federica e Riccardo. Tra loro si nasconde il vincitore di quest’ultima stagione del programma targato Maria De Filippi: Per quanto riguarda la squadra bianca, capitanata prima da Morgan e poi da Emma, in finale è arrivato soltanto il ballerino Sebastian. Ma conosciamo meglio questo ragazzo timido, introverso, che parla poco ma che mette tutto il cuore e l’anima nella danza. Sebastian Melo Taveira vive a Vigevano. La perdita del padre è stata la conseguenza del suo carattere sensibile e timido. Ha da sempre avuto la passione per il ballo, ma solo due anni fa, grazie alle prime soddisfazioni, ha capito che ballare è davvero la sua strada.

Amici 2017 Ed. 16: Sabastian Melo Taveira è uno dei finalisti.

Appena 18enne è uno dei talenti più apprezzati di questa stagione. Anche se non dovesse esserci la vittoria l’arrivo in finale è sicuramente uno dei grandi obiettivi raggiunti. Dopo Amici per lui si apriranno le porte delle danze, la Scuola sarà stata che un trampolino di lancio e il primo successo di una lunga serie di soddisfazione, professionali e personali.