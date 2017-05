Moda capelli estate 2017, i bob scalati per la nuova stagione. Tra le tendenze capelli dell’estate 2017, ci sono i tagli di capelli scalati. Uno dei tagli di tendenza è lo shaggy di moda negli anni ’70, molto gettonato sulle medie lunghezze. Anche i tagli di capellli bob sono volumizzati con giochi sapienti di scalature, ed i lunghi si nutrono di suggestioni swing, con scalature più o meno profonde, ma sempre evidenti, perfette per ovalizzare visi tondi e squadrati e ancor più per creare chiome in movimento. Il colore, in particolare le schiariture, contribuiscono a regalare ai tagli di capelli dell’estate 2017 un tocco di volume molto naturale.

Moda capelli estate 2017: i tagli scalati a Cannes 2017.

Bellissimi tagli di capelli quelli sfoggiato dalle dive sul red carpet di Cannes 2017. Tagli scalati per le bellissime attrici Nicole Kidman, Elle Fanning, Kristen Dunst, che posano insieme a favore dei fotografi sul red carpet. Taglio lungo con styling liscio per la Kidman, che allegerisce la chioma con un gioco sapiente di scalature, long bob liscio, con styling raccolto con treccia bassa con leggere asimmetrie per la Fanning, e long bob mosso per la Dunst.

Moda capelli estate 2017: i tagli corti e scalati per la nuova stagione.

I tagli di capelli corti rappresentano una ottima alternativa di stile per tutte le donne che desiderano rinnovare in maniera convinta il proprio look. Per chi vuole dare del volume ai propri capelli scegliendo un taglio di capelli corto può optare per un taglio di capelli curly che possa donare maggiore volume alla vostra chioma, ciuffi più o meno lunghi, con scalature, ed asimmetrie, rasature dietro e ai lati. Bellissimo il taglio corto biondo platino sfoggiato a Cannes 2017 da Michelle Williams!

Moda capelli estate 2017: i tagli corti e i bob scalati per la nuova stagione! 1 su 15