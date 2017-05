Morta Laura Biagiotti, la regina della moda italiana nel mondo. Si è spenta nella notte Laura Biagiotti, la regina della moda italiana nel mondo. La stilista, che avrebbe compiuto 74 anni ad agosto, era ricoverata da mercoledì sera all’ospedale Sant’Andrea di Roma dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco. La conferma in un tweet sul suo profilo ufficiale, un brano del Vangelo di San Giovanni scelto dalla figlia Lavinia: ‘Nella casa del padre mio vi sono molti posti. Se no, ve lo avrei detto. Io vado a preparavi un posto’.

Laura Biagiotti, una vita ed una splendida carriera dedicata alla moda.

La stilista è stata ricoverata mercoledì sera all’ospedale Sant’Andrea, a Roma, dopo aver subito un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua residenza alle porte della capitale, al castello Marco Simone di Guidonia, splendido immobile immerso nella campagna laziale. Laura, la stilista dell’omonimo brand di moda famoso in tutto il modo era conosciuta come ‘la regina del cachemire’, come la definì anche il New York Times, ma soprattutto una dei pionieri della moda italiana, cosmopolita che ha guidato il Made in Italy alla conquista dei mercati mondiali, sfilando per prima sia in Cina che in Russia.

Laura Biogiotti, le tappe salienti della sua carriera.

Firma, ancora giovanissima, la sua collezione di prêt-à-porter per Schuberth nel 1966. Collabora successivamente con altri famosi creatori di moda come Roberto Capucci e Rocco Barocco. Nel 1972, dopo aver fondato l’omonima casa di moda, presenta, a Firenze, la sua prima collezione personale e si impone all’attenzione della stampa e dei compratori di moda per il suo stile straordinariamente femminile. La sua fama è legata soprattutto alla sua donna “bambola”, alla linea ampia delle sue creazioni, quasi danzanti attorno al corpo. Dal 1980 vive al Castello di Marco Simone di Guidonia vicino a Roma, un monumento nazionale dell’XI secolo da lei fatto restaurare insieme al marito Gianni Cigna, deceduto nell’agosto del 1996.

Le sfilate più significative della carriera di Laura Biagiotti.

Tra le sue sfilate storiche il 25 aprile 1988: a Pechino 30 modelle cinesi indossano le più significative creazioni di Laura Biagiotti (prima stilista italiana ad aver sfilato in Cina): il 5 febbraio 1995: Laura Biagiotti è la prima stilista italiana a sfilare a Mosca, al Cremlino, nella vecchia sede del PCUS, nel 1997: invitata da Susanne Mubarak, moglie del Presidente egiziano, la stilista italiana sfila al Cairo, a favore di un’iniziativa della Croce rossa locale. Stilista delle star internazionali, Biagiotti ha vestito anche molti nomi dello spettacolo romano, dall’amica Romina Power a Nancy Brilli, passando per Mara Venier.