Nuovi tagli capelli estate 2017: la gallery con i tagli medi e corti di grande tendenza!

Nuovi tagli capelli estate 2017. Tra le tendenze capelli per l’estate 2017 troviamo i tagli di capelli medi, sempre ricercatissimi perché femminili ma non impegnativi con la loro allure elegante si propongono come la via di mezzo ideale tra i tagli di capelli corti ed i lunghi. Scopriamo quali sono le ultime tendenze per tagli e colorazioni capelli estate 2017 relative ai tagli di capelli medi. Impazzano i long bob, i pob, gli shag, le asimmetrie e le scalature sui tagli di capelli medi.

Nuovi tagli capelli estate 2017: bob in tutte le versioni a Cannes 2017.

Possiamo ammirare i tagli di capelli medi in tante versioni dalle asimmetriche con la parte anteriore più lunga a quella blunt super netta, di tendenza anche in questo 2017. Splendido il caschetto medio corto, mosso effetto wavy, con fila laterale, stile un pò retrò, nella tonalità castano scura, sfoggiato da Bella Hadid sul red carpet a Cannes 2017 ed il lob, portato sia in versione mossa sia con styling liscio, mostrato da Laetitia Casta, bellissima in un abito lungo nero, con scollatura vertiginosa e trasparenze, ed in lungo di velluto nero con spacco vertiginoso sulla coscia.

Nuovi tagli capelli estate 2017: le tendenze, styling e colorazioni del momento.

A renderli più contemporanei è però il colore. I tagli di capelli medi vengono sfoggiati con colorazioni tradizionali, come il castano, nelle varie tonalità, mentre i tagli corti vengono valorizzati da tonalità originali come il pink, il rosa ed il biondo platino. I nuovi long bob sono leggermente scalati portati con ciuffo, styling extra liscio, un pizzico di volume ma soprattutto con una tonalità di rosa perlato!

Nuovi tagli capelli estate 2017: impazzano scalature ed asimmetrie per un effetto extravolume.

Tra i tagli medio corti di tendenza per l’estate 2017 il taglio shag è uno dei tagli di capelli cult del momento. Lo shag rivisitato con leggera scalatura ed effetto roc è ormai un must della moda capelli per l’estate 2017. I nuovi tagli di capelli medi prediligono onde leggere e strutturate per lo styling. Bellissimo il bob con leggere scalature di Emily Ratajkowski che a Cannes 2017 ha sfoggiato il suo bob in versione sciolta, con onde appena accennate, ed in versione raccolta, accompagnato da una magnifica frangia, per un effetto raffinato ed elegante.

