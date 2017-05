Pensioni anticipate ed Opzione donna, news ad oggi 26 maggio 2017: bocciato l'emendamento di Walter Rizzetto

Pensioni anticipate ed Opzione donna, news ad oggi 26 maggio 2017. Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, bocciato l’emendamento alla manovra correttiva di Walter Rizzetto, che mirava all’estensione del regime sperimentale Opzione donna fino alla fine del 2019. Il testo del deputato di Fratelli d’Italia è stato giudicato inammissibile. Sulla pagina Facebook del Movimento Opzione donna tanti sono i commenti di malcontento e delusione, ma fuori dal coro c’è anche chi sottolinea che è giunto il momento di guardare avanti, verso nuove forme di pensionamento anticipato per donne, dopo la chiusura del regime Opzione Donna, quello che è anche uno degli obiettivi del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social.

Proroga Opzione donna: la delusione dopo la bocciatura dell’emendamento di Rizzetto.

I commenti sulla pagina Facebook del gruppo Movimento Opzione donna non sono mancati, come quello di uno degli utenti che scrive con amarezza ma anche con la voglia di non arrenderesi:”Forte la delusione, ma ancora più forte la determinazione con cui porteremo avanti la nostra battaglia , bussando a ogni porta,percorrendo ogni possibile strada. Oppure quello di un altro follower del gruppo:”Perche’ non facciamo anche noi un sondaggio e mandiamo il risultato alla Commissione Lavoro. A cosa serve dire che le donne sono in credito e poi seppellire l’unica formula Opzione Donne che e’ sopravvissuta persino alla Fornero??”.

Verso nuove forme di pensionamento anticipato per le donne.

In altri commenti si legge, invece, la voglia di combattere e guardare verso nuove forme di pensionamento anticipato per le donne:”Gli emendamenti presentati da esponenti di opposizione normalmente vengono bocciati questo governo si è già espresso chiaramente sulla chiusura della sperimentazione Opzione Donna dobbiamo sperare solamente che in previsione di una imminente tornata elettorale ……i futuri governi ineriscano una formula simile ad Opzione Donna nel loro programma, scusate la franchezza ma l’illusione fa male prendiamo atto di questa scelta e al momento giusto presentiamo il conto, mi permetto di scrivere tutto questo affinchè persone come mia moglie ed altre innumerevoli donne non provino più amarezze e delusioni veramente difficili da superare lottare sempre ma consapevolmente”.