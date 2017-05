Pensioni anticipate, Ape. La mobilitazione degli edili. I decreti attuativi delle misure per le pensioni anticipate contenute nella legge di bilancio 2017 sono stati firmati dal premier Gentiloni, ma i sindacati continuano a chiedere modifiche dei requisiti d’accesso all’Ape sociale. La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla mobilitazione nazionale proclamata dai sindacati delle costruzioni FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil. L’obiettivo primario alla base dell’evento è la richiesta al Governo di correzione dei requisiti per l’accesso all’Ape Agevolata, giudicati dalle parti sociali come penalizzanti per la categoria degli edili a causa della discontinuità lavorativa che caratterizza l’attività.

“Un’ingiustizia che genera drammi”, ha affermato il segretario generale Filca-Cisl Franco Turri dal palco di Roma. ”Anche nel 2017 continua la strage sui posti di lavoro: ad oggi sono morti 255 lavoratori, di cui 55 nelle costruzioni. Nel nostro settore, inoltre, aumentano le vittime con più di 55 anni: oltre una certa età non è possibile lavorare sulle impalcature, nelle cave, nelle cementerie”, ha chiarito. “La riforma delle pensioni ha permesso il superamento della Legge Fornero, ma non basta: bisogna allargare i criteri dell’Ape Sociale, consentendo ad un numero maggiore di lavoratori edili di andare in pensione prima e senza penalizzazioni. Infine bisogna rafforzare i sistemi ispettivi nei cantieri, e introdurre strumenti come la Patente a punti, in grado di selezionare le imprese virtuose”, ha precisato il leader sindacale.

Il Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, nel corso della manifestazione degli edili a Roma, ha precisato:”C’è poi un altro aspetto di natura previdenziale: nonostante alcune mansioni dell’edilizia siano state inserite tra i lavori usuranti, per effetto di altre norme, questi provvedimenti non sono ancora operativi. Dovremo, dunque, impegnarci per proseguire nel cambiamento della legge Fornero”.

Riforma delle pensioni: l’Ugl boccia l’Ape.

I nuovi strumenti per le pensioni anticipate non convincono l’Ugl. “I decreti su Ape social e lavoratori precoci certificano ancora una volta gli errori commessi con la legge Fornero sui requisiti pensionistici”, ha dichiarato il dirigente confederale dell’Ugl, Nazzareno Mollicone, evidenziando come “il testo di legge andrebbe totalmente rivisto attraverso un approfondito confronto con le parti sociali, onde evitare che si ripetano gli sbagli del passato dovuti proprio alla mancata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, come quelli che hanno coinvolto esodati, disoccupati di lungo periodo e chi ha maturato 41 anni di contribuzione”.

“Registriamo in modo positivo il fatto che il governo abbia finalmente varato il decreto attuativo dell’anticipo pensionistico per i disoccupati”, ha continuato Mollicone, “anche se ci sono voluti mesi dalla legge istitutiva, nei quali si sono aggravati il disagio e l’incertezza di decine di migliaia di lavoratori rimasti senza alcun reddito. Ci auguriamo dunque che l’Inps voglia accelerare al più presto le procedure per l’erogazione della pensione”.

“Restiamo ora in attesa del decreto relativo ai lavoratori che desiderano anticipare, a proprie spese però, l’età pensionabile conclude Mollicone, auspicando che il governo sappia far ridurre al minimo dall’Abi e dall’Ania gli oneri bancari ed assicurativi a carico dell’anticipo pensionistico”.

Pensioni scuola:le criticità dell’Ape.

Anche il comparto scuola è potrà utilizzare i nuovi strumenti per le pensioni anticipate. Il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti ed il segretario generale di Uil scuola, Pino Turi, hanno sottolineato che vanno evitati gli errori passati, tenendo conto delle specificità del mondo della scuola. Per i segretari:”Le misure attuative dell´Ape sociale e della pensione anticipata per i precoci presentano una forte criticità, inaccettabile, per i lavoratori della scuola alla quale occorre porre rimedio per evitare che nel 2017 questi lavoratori siano, ancora una volta, penalizzati non potendo accedere alle due prestazioni”.

I leader sindacali hanno sottolineato di aver già fatto presente nelle riunioni di questi mesi con il Governo che i tempi per la presentazione delle domande nel 2017 (15 luglio) e di pubblicazione della graduatoria (15 ottobre) non sono compatibili con le scadenze previste dal Miur per la comunicazione di cessazione dal servizio connessa al pensionamento.

Uil e Uil Scuola chiedono al Governo di intervenire, al fine di garantire che le procedure Miur di uscita per pensionamento siano adattate con le scadenze previste per l’accesso all’Ape sociale e alla pensione dei precoci, così da ricomprendere il personale della scuola, a cominciare dagli insegnanti della scuola dell’infanzia. L’obiettivo è quello di evitare il ripetersi di quanto avvenuto con la Legge Monti-Fornero che non tenne conto delle specificità del mondo della scuola.