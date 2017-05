Amici 2017 Ed. 16: Ecco i quattro finalisti. Il prossimo appuntamento con il talent show di Amici sancirà il vincitore della sedicesima edizione. La finale andrà in onda sabato 27 maggio in prima serata su Canale 5. A contendersi la vittoria, saranno i ballerini Sebastian Melo Taveira e Andreas Muller e i cantanti Federica Carta e Riccardo Marcuzzo. Riccardo Marcuzzo è uno dei componenti della squadra blu, capitanati da Elisa, che si contenderà la finale sperando di diventare il vincitore di Amici 2017 Ed. 16. Entrato nella Scuola ad inizio percorso, si è distinto fin da subito per classe e talento. Un gossip lo ha accompagnato un po’ per i primi giorni: la sua vicinanza ad Aurora Ramazzotti a cui avrebbe dedicato anche una canzone.

Amici 2017 Ed. 16: chi è Riccardo Marcuzzo.

Riccardo Marcuzzo vive a Pessano in provincia di Milano insieme ai genitori, al fratello e alla sorella. Scrive canzoni dall’età di 7 anni. Dopo i primi successi in un importante concorso a Milano, decide di produrre il suo primo disco. I suoi modelli di riferimento sono Cesare Cremonini e Tiziano Ferro. Riccardo è uno dei favoriti per la vittoria finale insieme al suo compagno di squadra, Andreas. Il cantante ha fatto breccia nel cuore dei maestri con i suoi occhi azzurri e con alcuni degli inediti, scritti di suo pugno e già entrati nella mente del pubblico di Amici che, anche se inconsapevolmente, canticchia durante le puntate del Serale ‘stasera sei mia, o cosa tu sia…lalala’. I suoi inediti sono già nei primi posti delle classifiche di iTunes.