Riforma pensioni 2017, le ultime novità. Le news sul fronte pensioni vedono in primo piano la presentazione di due proposte di legge costituzionale bipartisan, che vedono come primi firmatari Andrea Mazziotti, presidente della Commissione Affari costituzionali di Montecitorio, e di Ernesto Preziosi (del Partito democratico) che da pochi giorni hanno cominciato il loro iter parlamentare. All’articolo 38 della Costituzione vengono aggiunte poche parole in modo da poter assicurare alle giovani generazioni la pensioni. Si apre la possibilità non solo al Contributo di solidarietà per gli assegni più ricchi, ma anche ad un ricalcolo delle pensioni definite con metodo retributivo.

Riforma pensioni, le news sulle proposte di riforma costituzionale bipartisan.

Sul fronte riforma pensioni, la proposta di legge di Mazziotti è stata sottoscritta da 35 parlamentari di vari partiti, dal Pd a Fdi, passando per Ci, Fi, Ap. La proposta di Preziosi è stata invece firmata da altri 13 deputati del Pd. La proposta di Mazziotti, la prima ad essere depositata, modifica il quarto comma dell’articolo 38 della Carta. L’articolo stabilisce il «diritto» dei lavoratori alla pensione (oltre all’assistenza sociale per le malattie, gli infortuni e

la disoccupazione). Il quarto comma recita che a tali compiti «provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato», la pdl Mazziotti aggiunge 11 parole: «secondo princìpi di equità, ragionevolezza e non discriminazione tra le generazioni». La pdl Preziosi aggiunge invece un ulteriore breve comma, in cui le parole sono simili anche se non uguali: «Il sistema previdenziale è improntato ad assicurare l’adeguatezza dei trattamenti, la solidarietà e l’equità tra le generazioni nonché la sostenibilità finanziaria».

Pensioni anticipate ed Ape, le ultimissime news

Sul fronte pensioni anticipate, è giunta la firma dei decreti attuativi dell’Ape social (o Ape agevolata), ovvero quello strumento di flessibilità in uscita nella quale l’anticipo pensionistico sarà interamente a carico dello Stato. In sostanza un reddito ponte coprirà tutti i costi dell’anticipo per le categorie disagiate, come i disoccupati, gli invalidi o lavoratori con parenti di primo grado con gravi disabilità e per chi svolge un lavoro pesante come maestre d’asilo, infermieri di sala operatoria, edili, macchinisti e autisti di mezzi pesanti. La firma dei decreti relativi ad ape sociale e lavoratori precoci consentirà a decine di migliaia di lavoratori di poter anticipare l’età di pensione, senza alcun costo o penalizzazione. La misura verrà sperimentata per due anni.

Pensioni anticipate: cos’è l’Ape e a chi è rivolta.

L’Ape social è un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’Inps ad alcune categorie. In aprticolare si applicherà ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni: disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione; persone che assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave; persone che siano invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Il requisito fondamentale per accedere a questa indennità ponte è rappresentato dai 63 anni di età con una contribuzione minima di 30 anni, per chi è disoccupato, oppure assiste un “parente diretto” portatore di handicap grave, oppure se lo stesso lavoratore ha un’invalidità civile pari o superiore al 74%. Il requisito contributivo sale, invece, a 36 anni per i cosiddetti lavoratori “gravosi social” (che devono essere svolti per almeno 6 anni), ovvero coloro che rientrano nelle 11 categorie comprese nell’elenco allegato al decreto (dagli operai edili alle maestre d’asilo). L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma. L’indennità non spetta ai titolari di pensione diretta ed è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro annui.

Pensioni anticipate, i requisiti per accedere all’Ape Social.

Chi matura i requisiti per l’Ape social nel 2017 potrà presentare domanda entro il 15 luglio di quest’anno, mentre chi li matura nel 2018 avrà la possibilità di inoltrare la richiesta entro il mese di marzo. Destinatario sarà l’Inps che darà una risposta entro il 15 ottobre per le domande presentate entro luglio e entro il 30 giugno del 2018 per le richieste arrivate entro il 31 marzo 2018. L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di tale importo).

Pensioni, il riscatto degli anni di laurea.

Sul fronte pensioni, dopo l’innalzamento dell’età pensionabile, in molti stanno valutando la possibilità, per poter accedere prima alla pensione, di riscattare gli anni del corso di laurea sta conquistando sempre più i futuri pensionati. Condizione necessaria affinché la domanda possa andare a buon fine è, come riporta il sito dell’Inps, che il richiedente abbia effettivamente conseguito il titolo di studio. È possibile riscattare i diplomi universitari che non hanno durata inferiore a 2 e superiore a 3 anni, quelli con durata non inferiore a 4 e superiore a 6 anni, i diplomi di specializzazione conseguiti dopo la laurea o al termine di un corso non inferiore ai 2 anni, nonché i dottorati di ricerca la cui durata dei corsi è stabilita dalla legge.

Inoltre, possono essere riscattati anche gli anni impiegati per conseguire i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale, e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea. Anche i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere valorizzati ai fini pensionistici. I periodi che invece non possono essere riscattati sono quelli di iscrizione fuori corso.

Pensioni, il riscatto degli anni di laurea: la domanda, i requisiti, la rateizzazione.

Per chiedere il riscatto, il laureato deve presentare la domanda di riscatto per via telematica. Dopo di che verrà predisposto il pagamento dell’onere attraverso specifici bollettini Mav inviati dall’Inps, che sarà possibile pagare online oppure presso qualsiasi sportello bancario o postale. Le cifre indicate sui bollettini possono essere anche corrisposte con un pagamento rateale mediante addebito diretto sul proprio conto corrente. Per avviare la procedura basterà compilare il modulo SDD, indicando l’opzione a importo fisso predefinito. Una volta data l’autorizzazione per l’addebito, l’Inps invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi con le relative scadenze. Fino all’arrivo della conferma, bisognerà continuare a pagare il dovuto con i bollettini Mav. L’addebito automatico potrà essere revocato in qualsiasi momento.

Per le domande presentate dopo il 1° gennaio 2008, i pagamenti per il riscatto del corso di laurea possono essere fatti in un’unica soluzione senza l’applicazione di interessi. Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata equivale alla rinuncia alla domanda, che viene archiviata. Il che non significa che non si possa ripresentare una nuova richiesta per lo stesso titolo e periodo. Per le rate successive alla prima, il loro pagamento oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, è consentito per non più di cinque volte. In caso di superamento del limite, va ricalcolato l’importo da pagare in quanto tutta l’operazione viene considerata alla stregua di una nuova domanda.

Nel caso in cui a richiedere il riscatto degli anni necessari per il conseguimento della laurea siano soggetti che non svolgono alcun lavoro e non sono iscritti a nessuna forma obbligatoria di previdenza, l’onere richiesto è pari al livello minimo imponibile degli artigiani e commercianti, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Tale contributo va corrisposto per ogni anno da riscattare. La cifra versata è trasferita verso l’ente di gestione previdenziale indicato dall’interessato.

Titoli di studio richiesti per chiedere il riscatto degli anni di laurea.

I soggetti che possono richiedere il riscatto del corso di laurea devono aver conseguito il diploma di laurea o un titolo equivalente. Tale istituto è accessibile anche per chi non ha un lavoro e che, al momento della richiesta, non è mai stato iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. I periodi da riscattare non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o da riscatto sia dal fondo a cui si fa domanda sia presso altri regimi previdenziali. Inoltre, è necessario essere titolari di contribuzione nel sistema pensionistico a cui si chiede il riscatto. La convenzione firmata a Lisbona l’11 aprile 1997 permette di riconoscere i titoli di studio conseguiti nella regione europea. Pertanto, in base al punto 1 della circolare n.468 del 7 settembre 1978 i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili se riconosciuti da università italiane o se hanno valore legale in Italia.