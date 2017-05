Rivalutazione pensioni, le ultime news ad oggi 26 maggio 2017!

Rivalutazione pensioni, le ultime news. L’Inps ha riconosciuto la rivalutazione della pensione, ad un pensionato di Salerno: a stabilirlo il giudice della sezione lavoro del tribunale di Napoli, confermando il decreto proposto dall’avvocato salernitano Antonio Trapanese. A ricevere la rivalutazione monetaria della propria pensione,che è di poco superiore ai 4mila euro, sarà un pensionato salernitano. Come rivelato dal quotidiano Il Mattino, l’avvocato Trapanese si batteva in favore dei pensionati, ai quali venne bloccato dal governo Monti l’aumento automatico per gli anni 2012 e 2013.

La rivalutazione è stata accordata nei giorni scorsi dal giudice della sezione Lavoro del tribunale di Napoli, che ha confermato il decreto ingiuntivo che l’avvocato Antonio Trapanese del Foro di Salerno aveva sollecitato in favore di pensionati ai quali, come a tutti coloro che godevano di una pensione superiore a tre volte il trattamento minimo, fu bloccato dal governo Monti l’aumento automatico per gli anni 2012 e 2013 – cioè l’indicizzazione al costo della vita – e ai quali successivamente il governo Renzi aveva riconosciuto solo un parziale recupero degli aumenti in seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale: l’intervento delle legge Fornero a riguardo era stato dichiarato «non conforme» al dettato costituzionale.

Rivalutazione pensioni, una sentenza importante che apre la strada a nuovi ricorsi.

Una sentenza importante che apre ora la strada ad una serie di recuperi del credito maturato dai pensionati nei confronti dell’Inps:«Si tratta di una questione molto delicata che investe molteplici aspetti di carattere squisitamente giuridici – spiega l’avvocato Trapanese – innanzitutto la competenza, se a decidere debba essere il giudice ordinario (Lavoro e Previdenza) o quello contabile (Corte dei Conti). Secondo la mia convinzione, e non solo la mia dal momento che non sono pochi i giudici che la condividono, non si giustifica l’asserita competenza della Corte dei Conti, anche se si tratta di materia pensionistica in qualche caso a carico dello Stato». Secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, e ripreso dal giudice del Lavoro di Napoli, la vicenda del parziale adeguamento della pensione al suo potere di acquisto è definita come un mero “strumento tecnico” che si applica in maniera automatica alla pensione in godimento.