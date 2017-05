Serie A, 38ª giornata: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news. Tutto pronto per l’ultima giornata di campionato della Serie A 2016/17. La Juventus è già matematicamente Campione d’Italia. L’Atalanta, la Lazio e il Milan (passando prima dai preliminari) hanno raggiunto la qualificazione alla prossima Europa League. Il Palermo e il Pescara sono già in serie B. Restano ancora in ballo due verdetti: chi tra Roma e Napoli farà i preliminari di Champions League e chi scenderà in serie B tra Empoli e Crotone. La Roma ospita il Genoa (già salvo) che proverà a fare un favore ai tifosi napoletani (gemellati con quelli rossoblu). Il Napoli gioca a Genova contro la Sampdoria, che non ha niente da chiedere al campionato.

Il Crotone ospita la Lazio, che spera di mantenere il quarto posto (attualmente è a +1 sulla sorpresa Atalanta). L’Empoli gioca contro il Palermo già retrocesso, ma il pareggio potrebbe non bastare in caso di vittoria dei calabresi. Scoppia inoltre la polemica sul cosiddetto “paracadute”: se sarà il Crotone a retrocedere, il Palermo potrebbe ottenere 15 milioni di euro in più in caso di un’eventuale promozione in serie A l’anno prossimo. Ma i siciliani hanno già dimostrato di affrontare le ultime partite con professionalità e lealtà sportiva, battendo in casa sia Fiorentina che Genoa. La Juventus farà turnover a Bologna, in vista della finale di Champions League contro il Real Madrid prevista per il 3 giugnoa Cardiff.

Questa è la probabile formazione: Neto in porta, Lichtsteiner a destra, Bonuccie Benatia al centro della difesa, Asamoah a sinistra; a centrocampo Lemina e Rincon davanti ai tre trequartisti Pjanic, Mandzukic e Cuadrado; in attacco Gonzalo Higuain. Riposo per Dybala, ma potrebbe esserci spazio per il giovane Kean in attacco. I bianconeri giocheranno alle 18:00, così come l’Atalanta contro il Chievo. Domenica 28 maggio 2017 si giocano otto partite: alle 15:00 Cagliari-Milan, alle 18:00 Roma-Genoa (partita d’addio di Francesco Totti) e Sampdoria-Napoli, alle 20:45 Crotone-Lazio, Fiorentina-Pescara, Inter-Udinese, Palermo-Empoli, Torino-Sassuolo.