Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: lo sfogo di Alex Adinolfi dopo la scelta. Con la scelta di Rosa Perrotta si è conclusa anche questa stagione di Uomini e Donne. La prossima settimana però molto probabilmente assisteremo a due puntata speciali. Rosa Perrotta ha scelto Pietro Tartaglione, sorprendendo tutti. Il pubblico, Gianni Sperti e anche qualche membro della produzione erano convinti già da tempo che Rosa Perrotta avrebbe scelto Alex Adinolfi. I due, infatti, si erano conosciuti fuori dal programma e il loro legame era ben saldo. A pochi giorni dalla registrazione, infatti, i due erano stati paparazzati insieme e si parlava di contatti al di fuori del programma condotto da Maria De Filippi, poi la sorpresa. Da qui lo sfogo del corteggiatore attraverso una Instagram Stories in cui ha raccontato il suo stato emotivo. Tantissimi i fan accorsi in suo supporto che Alex ha rassicurato dicendo che tornerà più forte di prima. Il sostegno al corteggiatore è arrivato anche dall’ ex corteggiatore di Rossella Intellicato Alessandro Basile che gli ha scritto “Essere se stessi a volte non basta, sempre a testa alta. Stasera ci penso io a te”.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco il messaggio di Alex e la consolazione dei fan.

Ecco quanto Alex Adinolfi ha scritto su Instagram: “Mi sono preso un po’ di tempo per pensare…È in questi casi che bisogna usare la testa. Vi ringrazio tanto per l’affetto che mi state dando. Tornerò più forte di prima, promesso”. Subito dopo queste parole ha aggiunto anche una citazione di due canzoni di Tiziano Ferro: “Non me lo so spiegare, la differenza tra me e te”.